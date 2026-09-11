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'멀티골' 대전 주민규, K리그1 28라운드 MVP

홍석준 기자
작성 2026.09.11 11:29 조회수
'멀티골' 대전 주민규, K리그1 28라운드 MVP
▲ 주민규

멀티 골로 프로축구 대전하나시티즌의 연승을 이끈 골잡이 주민규가 K리그1 28라운드 '최고의 별'로 우뚝 섰습니다.

한국프로축구연맹은 9일 대전월드컵경기장에서 FC안양을 상대로 두 골을 터뜨려 대전의 3-2 승리를 이끈 주민규를 하나은행 K리그1 2026 28라운드 최우수선수(MVP)로 선정했다고 11일 밝혔습니다.

이 경기에서 주민규는 후반 3분 이명재의 크로스를 슬라이딩하며 마무리해 1-1 동점을 만들었고, 후반 30분엔 페널티킥으로 득점포를 가동했습니다.

주민규의 활약을 앞세운 대전은 2연승을 거두며 6위(승점 38)에 올랐습니다.

대전-안양 경기는 베스트 매치로 뽑혔고, 대전은 두 라운드 연속 베스트 팀으로 뽑히는 영예를 누렸습니다.

라운드 베스트11로는 공격수 주민규와 무고사(인천), 미드필더 이동경(울산), 이유현(강원), 밥신(대전), 최병욱(제주)이 이름을 올렸습니다.

수비수는 이명재(대전), 세레스틴(제주), 후안 이비자(인천), 심상민(울산), 골키퍼 자리는 김동헌(인천)에게 돌아갔습니다.
 
(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)
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