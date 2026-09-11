용혜인 '적합 13%·부적합 61%'…김승원 '적합 22%·부적합 43%' [한국갤럽]

▲ 용혜인 성평등가족부 장관 후보자(왼쪽)와 김승원 법무부 장관 후보자

김승원 법무부·용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 장관으로 적합하지 않다는 의견이 적합하다는 답변보다 압도적으로 많다는 여론조사가 오늘(11일) 또 나왔습니다.한국갤럽이 지난 8∼10일 전국 만 18세 이상 1천 명을 대상으로 실시해 이날 공개한 여론조사에 따르면 용 후보자에 대해 '장관으로 적합하지 않다'는 응답은 61%였으며, '적합하다'는 13%, 의견 유보는 26%였습니다.김 후보자는 '적합하지 않다' 43%, '적합하다' 22%로 나타났으며, 36%는 의견을 유보했습니다.민주당 지지자의 경우에도 용 후보자는 부적합(51%)이 적합(26%)보다 두 배 가까이 높았습니다.반면 김 후보자는 적합 답변(42%)이 부적합(22%)을 앞섰습니다.호르무즈 해협 파병과 관련해서는 '파병하지 말아야 한다'는 응답이 55%로 '파병해야 한다'(32%)를 크게 웃돌았으며, 의견 유보는 13%였습니다.파병 여론은 지지 정당별로 뚜렷하게 나뉘었습니다.민주당 지지층에서는 69%가 파병에 반대했으나, 국민의힘 지지층(285명)에서는 절반(50%)이 파병해야 한다고 답했습니다.이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐습니다.표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1% p, 접촉률은 46.7%, 응답률은 9.4%입니다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 됩니다.(사진=연합뉴스)