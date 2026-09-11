뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

용혜인 '적합 13%·부적합 61%'…김승원 '적합 22%·부적합 43%' [한국갤럽]

유영규 기자
작성 2026.09.11 11:01 수정 2026.09.11 11:14 조회수
용혜인 '적합 13%·부적합 61%'…김승원 '적합 22%·부적합 43%' [한국갤럽]
▲ 용혜인 성평등가족부 장관 후보자(왼쪽)와 김승원 법무부 장관 후보자

김승원 법무부·용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 장관으로 적합하지 않다는 의견이 적합하다는 답변보다 압도적으로 많다는 여론조사가 오늘(11일) 또 나왔습니다.

한국갤럽이 지난 8∼10일 전국 만 18세 이상 1천 명을 대상으로 실시해 이날 공개한 여론조사에 따르면 용 후보자에 대해 '장관으로 적합하지 않다'는 응답은 61%였으며, '적합하다'는 13%, 의견 유보는 26%였습니다.

김 후보자는 '적합하지 않다' 43%, '적합하다' 22%로 나타났으며, 36%는 의견을 유보했습니다.

민주당 지지자의 경우에도 용 후보자는 부적합(51%)이 적합(26%)보다 두 배 가까이 높았습니다.

반면 김 후보자는 적합 답변(42%)이 부적합(22%)을 앞섰습니다.

호르무즈 해협 파병과 관련해서는 '파병하지 말아야 한다'는 응답이 55%로 '파병해야 한다'(32%)를 크게 웃돌았으며, 의견 유보는 13%였습니다.

파병 여론은 지지 정당별로 뚜렷하게 나뉘었습니다.

민주당 지지층에서는 69%가 파병에 반대했으나, 국민의힘 지지층(285명)에서는 절반(50%)이 파병해야 한다고 답했습니다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐습니다.

표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1% p, 접촉률은 46.7%, 응답률은 9.4%입니다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 됩니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지