[자막뉴스] "S&P500 주식보다 8배 뛰었다"…포켓몬 카드가 '진짜 돈' 된다?

어린 시절 가지고 놀았던 포켓몬 카드가 주식 못지않은 투자자산으로 주목받고 있습니다.



뉴욕포스트에 따르면 게임·스포츠 분야 벤처투자사 그리핀 게이밍 파트너스의 창업자 피터 레빈은 최근 할리우드리포트와의 인터뷰에서 "내일 세상에 종말이 닥친다면 그 다음 날 세계 통화는 포켓몬 카드가 될 것이라고 확신한다"고 주장했습니다.



레빈은 50만 장 이상의 포켓몬 카드를 보유한 수집가로 알려져 있으며, 직접 카드 거래에도 참여하고 있습니다.



레빈은 전문 매장을 비롯해 마트에서 누구나 카드를 구매할 수 있고, 희귀 카드를 손에 넣을 기회 역시 누구에게나 열려 있는 '접근성'에 주목했습니다.



이러한 경험의 대중화가 이 산업을 계속 움직이게 하는 원동력이라고 생각한다는 겁니다.



실제 월스트리트저널이 지난해 카드 가격 분석업체의 자료를 인용해 보도한 내용을 보면, 포켓몬 카드는 2004년 이후 약 3,821%의 수익률을 기록했습니다.



같은 기간 S&P500은 483% 상승했습니다.



단순 비교하면 포켓몬 카드 지수의 상승률이 미국 대표 주가지수보다 약 8배 높았던 셈입니다.



고가 거래 사례도 시장 열기를 키웠습니다.



유튜버이자 프로레슬러인 로건 폴은 '희귀템'인 '피카츄 일러스트레이터' 카드를 약 67억 원에 사들였다가 올해 약 214억 원에 매각해, 세계적인 거래 기록을 세웠습니다.



물론 포켓몬 카드라고 해서 모두 높은 가격에 거래되는 건 아닙니다.



카드의 희소성과 보존 상태, 등급, 캐릭터 인기 등에 따라 카드의 가치는 크게 달라집니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 이유진, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)