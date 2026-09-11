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화사, K팝 여성 솔로 최초 '록 인 리오' 메인 스테이지 선다

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작성 2026.09.11 10:57 조회수
가수 화사 (사진=게티이미지코리아)

가수 화사가 K팝 여성 솔로 아티스트 최초로 세계 최대 음악 페스티벌 중 하나인 '록 인 리오(Rock in Rio)' 무대에 오른다.

화사는 11일(현지시간) 브라질 리우데자네이루 올림픽파크에서 열리는 '록 인 리오 2026'의 메인 스테이지 '팔코 문도(Palco Mundo, World Stage)'에 출연한다.

'록 인 리오'는 1985년 브라질 리우데자네이루에서 시작해 리스본, 마드리드, 라스베이거스 등지로 무대를 넓혀온 세계 최대 규모 음악 페스티벌 중 하나로, 퀸(Queen), 건즈 앤 로지스(Guns N' Roses), 본 조비(Bon Jovi), 비욘세(Beyoncé) 등이 이 무대를 거쳤다.

화사가 서는 '팔코 문도'는 '록 인 리오'의 간판스타들이 출연하는 메인 스테이지로, 올해는 엘튼 존(Elton John), 마룬 5(Maroon 5), 스트레이 키즈 등이 함께 이름을 올렸다. 화사는 K팝 여성 솔로 아티스트로는 처음 이 무대에 서게 됐다.

이번 무대에서 화사는 '멍청이(twit)', '마리아(Maria)'를 비롯해 지난해 10월 발표한 '굿 굿바이(Good Goodbye)' 등 대표곡들을 선보일 예정이다.

사진제공 = 피네이션

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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