뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

올림픽 축구 대표팀, 10월 호주와 원정 친선 2연전

하성룡 기자
작성 2026.09.11 10:23 조회수
올림픽 축구 대표팀, 10월 호주와 원정 친선 2연전
▲ 김은중 감독

2028년 LA 올림픽을 준비하는 21세 이하 남자 축구 대표팀이 다음 달 호주 원정에 나섭니다.

대한축구협회는 김은중 감독이 이끄는 U-21 남자 대표팀이 10월 호주 뉴사우스웨일스주 고스퍼드의 폴리텍 스타디움에서 호주 U-21 대표팀과 친선 2연전을 치른다고 밝혔습니다.

1차전은 10월 3일 오후 2시 열리며, 2차전은 6일 낮 12시 비공개로 개최됩니다.

이번 호주 친선전은 김은중 감독이 올림픽 대표팀 사령탑으로 부임한 뒤 첫 해외 원정 일정입니다.

김 감독은 공개 채용을 통해 5월 LA 올림픽 대표팀 지휘봉을 잡았고, 6월 처음으로 충남 천안의 코리아풋볼파크에서 소집 훈련을 진행했습니다.

8월엔 대학생 선수 위주의 국내 소집 훈련으로 선수 풀을 확장하고 팀의 기본 플레이 스타일을 전했습니다.

U-21 대표팀은 오는 21일 모여 코리아풋볼파크에서 훈련하다가 28일 호주로 떠납니다.

소집 명단은 추후 발표됩니다.

축구협회는 "U-21 대표팀은 향후에도 국제축구연맹(FIFA)의 공식 A매치 기간을 활용한 소집 훈련과 국제 경기를 통해 올림픽 예선을 대비할 것"이라고 전했습니다.
 
(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
하성룡 기자 사진
하성룡 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지