아스트라 수요 폭주에…오픈AI, 월 200달러 요금제 신규 가입 중단

▲ GPT-6 아스트라

챗GPT 개발사 오픈AI가 새 인공지능(AI) 모델 '아스트라'의 수요 폭증으로 최상위 '프로' 요금제의 신규 가입을 일시 중단했습니다.티보 소티오 오픈AI 제품·플랫폼 총괄은 10일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "현재 이용자들이 최고의 경험을 누리고 '아스트라'를 계속 이용할 수 있도록 하기 위해 월 200달러 프로 요금제의 신규 가입을 일시 중단한다"고 밝혔습니다.소티오 총괄은 "이 요금제가 시스템에 가장 큰 부담을 주고 있어 가능한 한 폭넓은 서비스를 계속 제공할 수 있도록 하기 위해 최소한의 조치를 취하기로 했다"며 "기존 계정에는 아무 영향이 없다"고 설명했습니다.오픈AI는 챗GPT 유료 요금제를 저가형 '고'(월 8달러)와 일반형 '플러스'(월 20달러), 고급형 '프로'로 나눠 운영하고 있습니다.이 가운데 '프로' 요금제는 월 100달러짜리와 200달러짜리로 나뉘는데, 이번에 가입이 중단된 것은 가장 사용량 상한이 높은 200달러짜리입니다.소티오 총괄은 "최대한 빨리 (연산) 용량을 확대하기 위해 노력 중"이라며 200달러짜리 프로 요금제 이외의 요금제와 종량제로 과금되는 응용 프로그램 인터페이스(API)는 계속 이용 가능하다고 덧붙였습니다.최근 오픈AI는 '범용인공지능(AGI)에 도달했다'는 선언과 함께 'GPT-6 아스트라' 모델을 선보였습니다.실제 아스트라는 로봇을 구별하는 데 사용했던 48단계 '캡차' 테스트를 모두 통과하는가 하면 수학 난제를 여럿 해결하는 등 AI 추론과 학술, 코딩, 컴퓨터 이용 분야에서 비약적인 진전을 보여줬습니다.다만 오픈AI는 아스트라 발표 이후 신규 가입자·이용자 수 변화나 일일 토큰 사용량 등 구체적인 수치는 밝히지 않았습니다.해당 요금제 가입 중단이 얼마나 지속될지에 대해서도 언급하지 않았습니다.(사진=오픈AI 홈페이지 캡처, 연합뉴스)