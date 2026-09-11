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1∼7월 나라살림 적자 65조 원…세수 호조에 5년 만에 최소

이성훈 기자
작성 2026.09.11 09:41 조회수
▲ 기획예산처

올해 7월까지 나라살림 적자 규모가 세수 호조세 등에 힘입어 5년 만에 가장 작았습니다.

기획예산처가 오늘(11일) 발간한 '월간 재정동향' 9월호에 따르면 지난 1∼7월 누계 총수입은 456조 1천억 원으로 지난해 동기보다 71조 1천억 원 늘었습니다.

국세수입이 1년 전보다 41조 4천억 원 늘어난 274조 원을 기록해 전체 수입을 견인했습니다.

소득세는 12조 2천억 원 더 걷혔습니다.

성과상여금 증가에 따른 근로소득세 증가, 부동산 거래량 증가에서 비롯된 양도소득세 증가가 영향을 미쳤습니다.

법인세는 기업실적 개선 등으로 4조 4천억 원이 더 걷혔고, 부가가치세는 민간 소비 증가와 수입액 증가 등에 따라 8조 1천억 원 늘었습니다.

증권거래세는 증권거래대금 증가와 세율 환원 등으로 6조 4천억 원 증가했습니다.

농어촌특별세도 코스피 거래대금 증가 등으로 8조 5천억 원 늘었습니다.

1∼7월 누적 세외수입은 30조 1천억 원으로 9조 원 증가했습니다.

기금 수입은 152조 원으로 20조 7천억 원 늘었습니다.

같은 기간 누적 총지출은 476조 2천억 원으로 작년보다 33조 7천억 원 증가했습니다.

총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지는 20조 1천억 원 적자였습니다.

지난해보다 37조 4천억 원 개선됐습니다.

통합재정수지에서 사회 보장성 기금 수지를 차감해 정부의 실질적인 재정 상태를 나타내는 관리재정수지는 64조 8천억 원 적자를 기록했습니다.

지난해보다 22조 원 개선됐습니다.

1∼7월 누적 기준 관리재정수지 적자는 2021년(56조 9천억 원) 이후 5년 만에 가장 적은 수준입니다.

7월 말 기준 중앙정부 채무는 전월보다 15조 7천억 원 증가한 1천354조 2천억 원이었습니다.

지난해 말 결산과 비교하면 86조 1천억 원 늘었습니다.

8월 국고채는 21조 2천억 원 발행했습니다.

1∼8월 누적 발행량은 162조 3천억 원으로, 연간 총발행 한도의 72.6%를 채웠습니다.

8월 외국인 국고채 보유 잔액은 3조 4천억 원 감소했습니다.

(사진=기획예산처 제공, 연합뉴스)
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