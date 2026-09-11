뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

9월 초 수출도 고공행진…반도체 1년 새 270% 급증

이성훈 기자
작성 2026.09.11 09:32 조회수
9월 초 수출도 고공행진…반도체 1년 새 270% 급증
▲ 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습

9월 초순 수출이 1년 전보다 80% 넘게 급증하며 같은 기간 역대 최대치를 기록했습니다.

반도체 수출이 270% 넘게 늘어난 가운데 석유제품·승용차·선박·철강제품 등 주요 품목도 호조를 보이면서 전체 수출 실적을 끌어올렸습니다.

오늘(11일) 관세청에 따르면 이달 1∼10일 수출액(통관 기준 잠정치)은 349억 7천만 달러로, 1년 전보다 82.6% 증가했습니다.

1∼10일 기준 역대 최대치로, 직전 기록(7월 300억 달러)을 두 달 만에 넘어섰습니다.

조업일수는 지난해와 같은 8.5일로, 조업일수를 고려한 일평균 수출액도 82.6% 증가한 41억 1천만 달러를 기록했습니다.

올해 들어 지난 10일까지 누적 수출액은 7천285억 6천만 달러로 집계됐습니다.

앞서 지난 5일에는 누적 수출액이 7천94억 달러를 기록하며 지난해 연간 수출액(7천93억 달러)을 넘어섰습니다.

품목별로는 반도체 수출이 164억 8천만 달러로 1년 전보다 270.1% 뛰었습니다.

1∼10일 기준 역대 최대치입니다.

전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 47.1%로 지난해 같은 기간보다 23.9% 포인트(p) 확대됐습니다.

석유제품(57.0%), 승용차(10.0%), 선박(66.8%), 철강제품(10.3%) 등도 수출이 증가했습니다.

정밀기기 수출은 4.8% 감소했습니다.

국가별로는 중국(103.0%), 미국(137.5%), 대만(176.0%), 베트남(42.2%), 유럽연합(EU·38.9%) 등에서 수출이 고르게 증가했습니다.

수출 상위 3개국인 중국·미국·대만으로의 수출 비중은 51.9%를 기록했습니다.

수입은 246억 1천만 달러로 1년 전보다 20.7% 증가했습니다.

품목별로는 반도체(91.5%), 원유(3.5%), 반도체 제조장비(44.8%), 승용차(70.9%) 등의 수입이 늘었습니다.

반면 기계류(-2.7%), 가스(-9.7%), 석유제품(-38.4%) 등은 감소했습니다.

에너지(원유·가스·석탄) 수입액은 1.5% 증가했습니다.

국가별로는 중국(50.0%), 미국(17.3%), 유럽연합(6.5%), 일본(39.8%) 등에서 수입이 늘었고, 호주(-0.7%) 등에서는 감소했습니다.

수출이 수입을 웃돌면서 무역수지는 103억 7천만 달러 흑자를 기록했습니다.

1∼10일 기준 역대 최대 규모입니다.
 
(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지