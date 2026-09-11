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"하늘서 무료 와이파이를"…대한항공·아시아나, 스타링크 도입

이성훈 기자
작성 2026.09.11 09:18 조회수
"하늘서 무료 와이파이를"…대한항공·아시아나, 스타링크 도입
▲ 대한항공은 일부 항공편을 시작으로 스타링크(Starlink) 기반 기내 와이파이 서비스를 무료로 제공한다고 11일 밝혔다. 정식 서비스는 오는 15일 개시한다.

앞으로는 대한항공과 아시아나항공 이용 시 스페이스X의 저궤도 위성통신 서비스 '스타링크' 기반 기내 와이파이 서비스를 무료로 사용할 수 있게 됩니다.

대한항공은 오는 15일부터 일부 항공편을 시작으로 스타링크 기반 기내 와이파이 서비스를 한다고 오늘(11일) 밝혔습니다.

동아시아 대형 항공사(FSC)가 스타링크 시스템을 도입하는 것은 이번이 처음입니다.

먼저 개조를 마친 에어버스 A350-900 3대, 보잉 777-300ER 1대 등 총 4대에서 서비스합니다.

이들 항공기는 미주·유럽·동남아 등 중장거리 노선에 우선 투입되며, 일부 단거리 노선에도 배치됩니다.

대한항공은 2027년 말까지 운항 중인 대부분의 자사 항공기로 해당 서비스를 확대 적용할 계획입니다.

대한항공은 모든 좌석 클래스에서 해당 서비스를 무료로 이용할 수 있도록 했습니다.

아시아나, 스타링크 기반 기내 와이파이 서비스 무료 제공

대한항공과 통합을 앞둔 아시아나항공도 일부 항공편을 시작으로 스타링크 기반의 기내 와이파이 서비스를 무료로 제공합니다.

이달 통신장비 장착을 완료해 서비스 개시가 가능한 에어버스 A350-900 9대와 A330-300 1대에 우선 적용됩니다.

아시아나항공은 향후 잔여 A350-900과 A330-300 기종을 시작으로 보유 항공기에 순차적으로 적용 확대할 예정입니다.

승객은 소지한 휴대전화 등 전자기기를 비행기 탑승 모드로 변경하고 기내 네트워크에 연결한 뒤 탑승권에 기재된 승객 이름과 좌석번호를 입력하고 광고를 시청하면 됩니다.
 
(사진=대한항공 제공, 아시아나항공 제공, 연합뉴스)
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