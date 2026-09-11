김하성, 2타점 적시타 포함 2안타…애틀랜타 3연패 탈출

▲ 애틀랜타 브레이브스 김하성

2경기 연속 결장했던 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 2타점 적시타를 포함해 시즌 두 번째 멀티히트를 기록하며 팀의 3연패 탈출을 이끌었습니다.김하성은 오늘(11일, 한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 탬파베이 레이스와 홈 경기에 9번 타자 유격수로 선발 출전해 3타수 2안타 2타점으로 활약했습니다.이날 시즌 두 번째 멀티히트를 작성한 김하성의 타율은 0.110에서 0.126(103타수 13안타)으로 올랐습니다.시즌 타점 역시 8로 늘어났습니다.3회말 1사에서 맞은 첫 타석에서 1루수 뜬공으로 물러난 김하성은 6회말 1사에서 3루수 글러브를 맞고 굴절되는 강한 타구로 내야안타를 만들었습니다.김하성은 팀이 1-0으로 앞선 8회말 1사 2, 3루에서 상대 세 번째 투수 케빈 켈리의 시속 145.8㎞ 싱커를 받아쳐 유격수와 2루수 사이를 가르는 2타점 중전 적시타로 3-0을 만들었습니다.애틀랜타는 3-1로 승리해 3연패를 끊었습니다.86승 61패, 승률 0.585를 기록한 애틀랜타는 내셔널리그(NL) 동부지구 1위를 지켰습니다.이정후가 속한 샌프란시스코 자이언츠와 송성문이 뛰는 샌디에이고 파드리스는 이날 휴식일을 맞아 경기를 치르지 않았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)