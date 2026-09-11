뮌헨, 유럽 챔피언스리그 첫 경기 대승…김민재는 결장

▲ 기뻐하는 뮌헨 선수들

독일 프로축구 바이에른 뮌헨이 김민재를 벤치에 둔 채 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 본선 첫 경기에서 대승을 거뒀습니다.뮌헨은 오늘(11일, 한국시간) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 2026-2027 UCL 리그 페이즈 1차전 홈 경기에서 두 골을 폭발한 마이클 올리세 등의 활약을 앞세워 보되/글림트(노르웨이)를 5-0으로 완파했습니다.이번 시즌 개막 이후 독일 분데스리가에서 1승 1무를 기록하고 독일축구협회(DFB) 포칼 1라운드에서도 2부 팀을 상대로 승리를 따냈던 뮌헨은 UCL 첫 경기에서도 웃으며 무패 행진을 이어갔습니다.지난 시즌 UCL 준결승까지 올랐으나 파리 생제르맹(프랑스·PSG)에 패하며 우승을 놓쳤던 뮌헨은 2019-2020시즌 이후 유럽 정상 탈환을 향해 힘차게 시동을 걸었습니다.UCL 본선에 처음으로 나선 지난 시즌 리그 페이즈에서 맨체스터 시티(잉글랜드)를 격파하는 등 돌풍을 일으켜 16강까지 올랐던 보되는 새로운 시즌 UCL 첫 경기에선 대패를 떠안았습니다.뮌헨에서 뛰는 국가대표 수비수 김민재는 이날 교체 명단에 이름을 올렸으나 출전하지는 않았습니다.이날 뮌헨의 중앙 수비수로는 다요 우파메카노와 요나탄 타가 출전해 풀타임을 소화했습니다.뮌헨은 전반에는 득점하지 못하다가 보되 골키퍼 니키타 하이킨이 부상으로 교체된 가운데 맞이한 후반에만 5골을 몰아쳤습니다.후반 2분 저말 무시알라의 선제 결승 골이 나왔고, 후반 16분엔 프리킥 상황에서 해리 케인의 헤더 득점포가 터졌습니다.후반 32분엔 알폰소 데이비스가 페널티 아크 왼쪽에서 날린 왼발 슛이 빨려 들어갔고, 후반 38분엔 올리세의 왼발 중거리포로 4-0을 만들었습니다.만회하지 못하던 보되는 후반 42분 수비수 오딘 비에르투프트의 퇴장으로 추격 의지가 더욱 꺾였고, 뮌헨은 후반 추가 시간 올리세가 한 골을 더 보태며 대승을 완성했습니다.잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 맨체스터 유나이티드(맨유)는 3년 만의 UCL 본선 복귀전에서 사바(아제르바이잔)를 4-0으로 제압했습니다.UCL 3회 우승을 보유한 맨유는 2023-2024시즌 조별리그에서 탈락한 뒤 EPL에서 부진을 겪으며 지난 두 시즌은 UCL에 나서지 못하다가 이번 시즌 복귀해 첫 경기를 완승으로 장식했습니다.전반 27분 마테우스 쿠냐, 전반 42분 브루누 페르난드스, 전반 45분 베냐민 셰슈코, 후반 23분 리산드로 마르티네스가 릴레이 골을 터뜨렸습니다.2017년 창단해 처음으로 UCL 무대에 나선 사바는 첫 경기에서 득점 없이 완패를 기록했습니다.세스크 파브레가스 감독이 지휘하는 이탈리아의 코모는 UCL 데뷔전에서 라이프치히(독일)를 4-1로 꺾었고, 랑스(프랑스)는 슬라비아 프라하(체코)를 3-2로 따돌렸습니다.에인트호번(네덜란드)-샤흐타르 도네츠크(우크라이나), 페네르바체(튀르키예)-AS로마(이탈리아)는 각각 1-1로 비겼습니다.(사진=AP, 연합뉴스)