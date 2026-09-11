[날씨] 쌀쌀한 아침, 한낮 최고 29도…큰 일교차 유의

북쪽에서 찬 공기가 남하하면서 가을이 다가왔음을 성큼 느끼실 텐데요.



오늘(11일) 아침도 어제와 비슷하게 쌀쌀합니다.



현재 서울 기온 13.5도, 춘천은 12.6도를 가리키고 있습니다.



오늘 한낮에는 서울이 27도까지 오르는 등 아침과의 기온 차가 10~15도 안팎으로 크게 벌어지겠습니다.



주말 날씨도 보시면 모레 제주 산지에 약하게 비 소식을 제외하고는 전국에 가끔 구름 지나겠습니다.



일교차에만 유념해서 옷차림에만 신경 쓰신다면 큰 불편은 없겠습니다.



오늘 전국 하늘 가끔 구름 지나겠습니다.



아침 출근길 강원 지역은 짙은 안개에 유의하셔야겠고요, 오후에 경기 남부와 충남 지역은 오존 농도가 높게 나타나겠습니다.



자세한 현재 기온 태백이 9.9도, 대전은 15.3도 가리키고 있고요.



오늘 한낮에 청주 26도, 광주 28도, 창원은 29도까지 오르겠습니다.



다음 주에도 뚜렷한 비 소식 없이 청명한 초가을 날씨가 이어질 전망입니다.



(박세림 기상캐스터)