국제유가, 6% 넘게 급등…브렌트유·WTI 모두 100달러 돌파

▲ 미국 뉴욕증권거래소

중동 지역의 무력 충돌이 확산하면서 브렌트유에 이어 서부 텍사스산 원유(WTI)도 10일(현지시간) 배럴당 100달러를 돌파했습니다.원유 수송 차질 우려에 전쟁 장기화 전망까지 겹치면서 국제유가는 가파른 상승세를 이어가고 있습니다.이날 뉴욕상업거래소에서 10월 인도분 WTI 선물 가격은 전장 대비 6.43달러(6.69%) 오른 배럴당 102.48달러에 거래를 마쳤습니다.WTI는 지난달 31일부터 8거래일 연속 상승했습니다.글로벌 벤치마크인 브렌트유 11월물은 5거래일 연속 올라 6.42달러(6.34%) 오른 107.63달러에 마무리됐습니다.두 유종 모두 지난 5월 19일 이후 가장 높습니다.미국의 공습과 이란의 보복 공격이 이어지고, 호르무즈 해협에서 유조선 격침 등 피해도 잇따르면서 원유 공급 차질에 대한 우려가 커졌습니다.예멘의 친이란 반군 후티가 홍해 연안의 주요 도시 모카를 접수하면서 홍해의 핵심 원유 수송로까지 위협받는 상황입니다.특히 도널드 트럼프 대통령의 최측근 참모들이 비공개로 이란 전쟁이 대통령 임기 말까지 이어질 가능성을 논의하고 있다는 월스트리트저널(WSJ)의 보도가 나오는 등 전쟁 장기화에 대한 우려도 커지고 있습니다.S&P글로벌에너지는 "원유 시장은 공급 차질 위험이 일시적인 것이 아니라 지속되는 장기적 '뉴노멀'에 접어들고 있다"고 분석했습니다.(사진=게티이미지)