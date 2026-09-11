뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

문 연 채 출발한 버스에서 80대 승객 추락…신고없이 18분 방치

유영규 기자
작성 2026.09.11 05:13 조회수
문 연 채 출발한 버스에서 80대 승객 추락…신고없이 18분 방치
▲ 사고 현장

승객이 하차 중인데도 문이 열린 채로 갑자기 출발한 시내버스에서 80대 승객이 도로로 떨어져 중상을 입는 아찔한 사고가 발생했습니다.

10일 피해자 측에 따르면 지난 7일 오전 9시 15분 제천시 청전동의 한 버스정류장에 도착한 시내버스에서 80대 A 씨가 하차 중 버스 밖으로 떨어졌습니다.

거동이 불편했던 A 씨는 당시 손잡이에 몸을 의지한 채 버스 내 하차용 계단을 내려가고 있었는데, 발이 땅에 닿기도 전 버스가 출입문을 연 채로 갑자기 출발했습니다.

A 씨는 갑작스러운 출발에 중심을 잃고 그대로 아스팔트 바닥으로 떨어졌습니다.

당시 상황이 담긴 영상을 보면 버스가 갑자기 출발했고 A 씨는 몸을 휘청거리며 힘없이 버스 밖으로 떨어졌습니다.

이 사고로 A 씨는 척추 등에 골절상을 입어 전치 6주 진단을 받고 병원에서 치료받고 있습니다.

A 씨 가족은 사고뿐만 아니라 사고 이후 버스 기사의 대응에 문제가 있었다며 분통을 터뜨렸습니다.

A 씨 측은 "사고 직후 버스 기사는 119에 신고하지 않았다"며 "약 18분간 A 씨를 현장에 방치한 채 별다른 조치를 하지 않다가 버스회사 차량을 이용해 병원 응급실로 이송했다"고 토로했습니다.

사고 이후 A 씨 가족은 버스 기사의 과실을 살펴봐 달라며 경찰에 신고했습니다.

버스업체 측은 "A 씨가 내리는 것을 기사가 미처 보지 못하고 버스를 출발시켰다고 한다"며 "사고 이후 소속 기사들에게 승객이 모두 하차했는지 확인한 뒤 출발하도록 주의를 당부했다"고 말했습니다.

이어 "기사도 갑작스러운 사고에 놀라 경황이 없어 119에 신고하지 못했다"며 "A 씨의 빠른 회복을 위해 필요한 지원을 다 하겠다"고 덧붙였습니다.

(사진=피해자 측 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지