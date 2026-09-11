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"일반인입니다"…알고 보니 총리실 간부

고정현 기자
작성 2026.09.11 06:30 조회수
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<앵커>

국무총리실 소속 직원이 무소속 한동훈 의원에게 자신을 일반인이라 속이고 질문했다가 신원이 공개되는 일이 벌어졌습니다. 한 의원이 의원 사찰이라 따지자 총리실은 그냥 한 번 물어본 거라고 해명했습니다.

고정현 기자입니다.

<기자>

어제(10일) 오후 대정부질문이 열리던 국회 본회의장 앞.

김승원 법무장관 후보자에 대한 의혹을 연일 제기하고 있는 한동훈 무소속 의원이 기자들과 문답하는 도중 나온 이 질문.

[A 씨 - 한동훈/무소속 의원 : (오늘 페이스북에 총리께 수사 지휘를 한다고 올리셨는데, 무슨 취지로 수사 지휘라고 올리셨는지?) 엄정한 조사, 확인을 지시하겠다. (확인, 확인이라고 하셨어요.) 지시한다고 하셨죠. (네 확인…) 어디 기자시죠? 어디 어떤 부분 기자시죠? (일반인입니다.)]

한성숙 국무총리가 그제 대정부 질문에서 김 후보자 의혹과 관련해 수사자료의 유출 경위를 확인하라고 지시했다고 밝혔고, 한 의원이 그것을 '수사 지휘'라고 비판한 데 대해 질문한 이 사람은 스스로 "일반인"라고 밝혔지만 한 의원 측이 확인해 보니 총리실 소속 과장으로 드러났습니다.

한 의원은 곧바로 대정부 질문을 통해 해당 과장이 한 총리도 함께 있는 텔레그램 방에서 질문을 예고한 뒤 질문했다면서 한 총리를 상대로 공세를 폈습니다.

[한동훈/무소속 의원 : 총리실 ○○○ 기획총괄과장이죠. 총리실이 야당 국회의원 사찰합니까?]

한 총리는 소속 직원이 질문한 사실을 인정하면서도 사찰은 아니라고 답했습니다.

[한성숙/국무총리 : (해당 과장이) '그냥 일반 시민입니다' 정도 답변했던 것 같습니다. 지나가면서 공개된 장소에서 질문하는 것이 사찰이라면 우리가 모든 순간 사찰을 당하고 있는 거 아니겠습니까?]

총리실 관계자는 "공개된 장소에 사람이 많이 모여 해당 공무원이 가서 그냥 한 번 물어봤을 뿐, 의도를 갖고 한 것은 아니"라고 해명했습니다.

(영상취재 : 김용우, 영상편집 : 정성훈)
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