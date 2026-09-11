뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"안 오른 게 없어요"…반값 한우에 '장사진'

정성진 기자
작성 2026.09.11 07:32 조회수
PIP 닫기
<앵커>

추석 앞두고 장바구니 물가 걱정하시는 분들 많습니다. 정부는 수요가 몰리는 품목들 공급을 역대 최대 수준으로 늘리고 가격을 매일 점검하겠다고 밝혔습니다.

정성진 기자입니다.

<기자>

육류 코너 앞에 긴 줄이 늘어섰습니다.

한우 가격이 지난해 추석 때보다 10% 안팎 높다 보니 반값 행사 소식에 사람들이 몰린 겁니다.

갈치와 명태 등 주요 수산물도 지난해보다 최대 10% 가까이 뛰었습니다.

생선을 들었다 놨다 하던 소비자는 결국은 구매를 포기하고 대형마트에서 시작된 정부 지원 수산물 할인 품목으로 눈길을 돌립니다.

[마트 이용객 : 막 천정부지로 오르잖아요. 한가할 때 좀 미리 와서 보고 그런 거 좀 사려고….]

폭염에 많이 올랐던 시금치, 애호박 등 채소 가격도 떨어지지 않고 있습니다.

[마트 이용객 : 코스트코도 들르고, 아파트 장도 들르고, 여기 마지막으로 왔는데 비교하면서 사요.]

올해 추석 차례상 비용은 전통시장을 이용해도 30만 원을 넘을 것으로 계산됐습니다.

[이지연·김경자/서울 양천구 : 너무 비싸요. (나물이 많이 올랐어요.) 살 수가 없어요, 진짜. 그러니까 조금씩 조금씩.]

[김종성/전통시장 상인 : 작년보다는 (손님이) 확실히 한 20~30% 줄었다는 느낌이 들더라고요.]

추석 연휴가 2주 앞으로 다가오면서 정부는 더 강도 높은 물가 대책을 내놓고 있습니다.

농협과 식품업계 등 할인 참여 업체를 확대하고 기간도 이달 말까지로 연장했습니다.

전통시장에서는 추석을 일주일 앞둔 오는 16일부터 구매액의 약 30%를 온누리상품권으로 환급해 줍니다.

기존 1천억 원에 900억 원을 추가 투입해 농축산물 할인 지원 한도를 없애기로 한 데 이어 바가지요금 집중 점검 계획도 밝혔습니다.

[한성숙/국무총리 : 추석 민생 안정 대책을 차질 없이 집행해 주시고 물가 교란 행위에 대해서는 엄정 대응해 주시기를 바랍니다.]

또 추석 전까지 36개 주요 품목을 매일 조사해 가격 동향을 실시간으로 파악한다는 계획입니다.

(영상취재 : 이무진, 영상편집 : 조무환, 디자인 : 이재준, VJ : 이지환)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
정성진 기자 사진
정성진 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지