'속전속결' 후티의 바브엘만데브 장악전…중동전쟁 판도 흔드나

▲ 예멘 후티 반군

예멘의 친이란 반군 후티가 홍해 남부의 핵심 해상 회랑을 빠르게 장악하며 중동 분쟁의 판도를 뒤흔들고 있습니다.미국과 이란이 호르무즈 해협에서 장기 대치에 빠져든 사이, 후티가 아라비아해와 홍해, 수에즈 운하를 잇는 바브엘만데브 해협을 조여오며 중동 전쟁의 균형을 크게 흔드는 형국입니다.10일(현지시간) 로이터 통신 등 외신에 따르면, 후티 반군은 지난달 휴전 종료를 선언한 지 불과 한 달 만에 홍해 거점 항구도시 모카를 함락하고 전략 요충지인 하니시 제도까지 전격 장악했습니다.예멘 정부군과 사우디아라비아 동맹군이 해협을 굽어보는 두바브와 페림 섬(마윤 섬) 일대로 급히 병력을 보내 방어선을 쳤지만 후티의 공세를 막아내기가 쉽지 않은 것으로 보입니다.사우디 남서부 공군기지 일대에 하루 네 차례나 비상경보가 울릴 만큼 후티의 사우디 본토 타격 화력이 거세 전선 유지에 큰 압박을 받고 있기 때문입니다.안보 전문가들은 후티의 이번 공세를 이란의 치밀한 '비대칭 연합 전략'으로 보고 있습니다.미국 안보 분석기관 이글 인텔리전스 등은 현 상황을 중동의 양대 물류 동맥이 동시에 위협받는 '이중 초크포인트'(Dual-Chokepoint·해상 병목 구간) 위기로 규정했습니다.호르무즈 해협의 통항 차질과 홍해의 안보 불안이 맞물리며 글로벌 에너지 공급망을 옥죄고 있다는 분석입니다.특히 사우디의 안보·경제적 타격이 치명적입니다.전 세계 해상 원유 수송량의 20%를 차지하던 호르무즈가 위협받자, 사우디 등 걸프 산유국들은 원유 수출 물량을 홍해 쪽 동서 송유관(페트로라인)으로 대거 우회시켜 왔습니다.그러나 후티가 홍해 남쪽 출구인 바브엘만데브 해협마저 실질적으로 틀어쥐면, 아라비아반도 동서 양쪽의 수출로가 모두 막히는 초유의 포위 상태에 놓이게 됩니다.예멘 안보 전문 연구소 아바드 스터디는 "후티 반군은 해협을 완전히 점령하지 않더라도 모카항 장악과 드론·미사일 등 비대칭 전력만으로 통항로를 사실상 마비시킬 역량을 입증했다"고 평가했습니다.미국의 해군력이 호르무즈 해협에 집중된 틈을 타, 이란과 대리 세력이 중동의 양대 에너지 회랑을 동시에 쥐고 흔들 강력한 전략적 지렛대를 확보한 셈입니다.마코 루비오 미국 국무부 장관도 최근 "후티 반군은 이란의 대리 세력이며 이번 사태 배후에는 분명히 이란의 손길이 있다"며 경계감을 드러냈습니다.이란은 파키스탄을 통한 사우디의 항의에 "후티는 독자적으로 행동한다"고 선을 긋고 후티 역시 "국제 상선의 항행은 안전하다"고 주장하지만, 이는 직접적인 개입 책임을 피하려는 외교적 수사에 불과하다는 지적입니다.두 번째 핵심 수송로마저 봉쇄될 수 있다는 공포에 이날 브렌트유 가격은 단숨에 3.5% 급등해 배럴당 100달러 선을 돌파했습니다.위험 해역을 피해 글로벌 선사들이 아프리카 희망봉으로 뱃머리를 돌릴 경우, 운항 일수가 열흘 이상 늘어나고 운임과 보험료가 치솟아 글로벌 인플레이션을 다시 자극할 수 있습니다.특히 후티의 바브엘만데브 진격은 11월 중간선거를 앞둔 도널드 트럼프 미국 대통령에게 대형 악재로 작용할 전망입니다.반면 제재와 해상 봉쇄, 군사 타격 등 미국의 '질식 작전'에 몰렸던 이란 정권에는 역내 긴장을 통제 불능 수준으로 끌어올려 미국의 양보를 압박할 수 있는 회심의 반전 카드가 될 수 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)