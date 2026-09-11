1인당 30만 원 없던 일로…"줬다 빼앗냐" 부글

다음은 경북 울진군 주민들이 군의회에 항의하고 있다는데 무슨 일인가요?



울진군이 추진했던 민생지원금 예산을 군의회가 전액 삭감했기 때문인데요.



당초 울진군은 추석 전 모든 군민에게 1인당 30만 원씩 지급하기 위해 140억 원 규모의 예산을 편성했습니다.



하지만 군의회 예산결산특별위원회에서 관련 예산 전액이 삭감됐고 본회의에서 그대로 확정됐습니다.



4인 가족 기준으로 120만 원을 받을 수 있다는 기대가 컸던 만큼 주민들의 반발도 큰데요.



지역 곳곳에는 예산 삭감을 비판하는 현수막이 걸렸고 군의회 홈페이지에도 항의 글이 잇따르고 있습니다.



한 주민은 "한 달 전까지만 해도 준다고 했다가 갑자기 안 준다고 하니 줬다가 빼앗는 느낌"이라고 말했습니다.



울진군은 민생지원금 예산을 다시 군의회에 제출할지 검토하겠다고 밝혔습니다.



(화면출처 : 울진군·중앙일보)