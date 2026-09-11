[날씨] 출근길 짙은 안개 주의…낮에는 30도 안팎

날이 부쩍 차가워졌습니다.



어제(10일) 서울의 아침 기온이 15.8도, 낮에도 구름이 볕을 가리면서 21도 선에 그쳤는데요.



오늘은 낮 동안 구름 사이로 볕이 내리쬐면서 28도까지 오르겠고 아침 기온은 어제와 비슷해서 일교차가 무척 크겠습니다.



겉옷으로 체온 조절 잘해 주셔야겠습니다.



새벽부터 아침 사이 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.



강원 내륙과 산지에는 가시거리 200m 미만, 그 밖의 내륙 곳곳에 가시거리 1km 미만의 안개가 끼겠습니다.



아침 출근길에는 교통안전 유의하셔야겠습니다.



오늘 전국 하늘 대체로 구름이 많이 끼겠고요.



동해안과 제주 해안가로는 오늘까지 강한 너울이 유입되겠습니다.



아침 기온 보시면 서울이 15도, 춘천 12도로 여전히 쌀쌀한 곳도 있겠고요.



낮 기온은 서울과 대구가 28도, 광주가 30도까지 오르겠습니다.



당분간은 대체로 뚜렷한 비 예보 없이 무난한 초가을 날씨 즐기기 좋겠습니다.



(남유진 기상캐스터)