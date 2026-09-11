뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[한반도 포커스] "손하트했다가 반성문"…원조는 김정은?

김아영 기자
작성 2026.09.11 00:43 조회수
PIP 닫기
<앵커>

김아영 기자와 함께 북한 관련 이야기 더 해보겠습니다.

김 기자, 북한에서 손하트가 문제가 되고 있다는데 손하트가 이거죠?

<기자>

네, 그렇습니다.

케이팝이 유행하면서 손하트는 해외에도 많이 퍼져 있죠.

코리안 핑거 하트라고도 불리는데요.

북한에서 학생들이 이 포즈를 했다가 적발당해서 비판을 받고 반성문을 쓰는 일이 있었다고 합니다.

평안남도 한 소식통이 북한전문매체 데일리NK에 전한 내용인데요.

개천시의 한 고급중학교, 그러니까 고등학교에서 학생들이 수업시간과 집단 체조 시간에 손하트 포즈를 하다가 문제가 됐다는 겁니다.

결국 학교 청년동맹 조직이 앞장서서 이 행위를 비사회주의적인 요소라고 규정하고 대대적으로 경고를 했다고 합니다.

그런데 이미 학생들 사이에 이 포즈가 많이 퍼져 있어서 어디서 처음 배웠는지 등은 밝혀지지 않았다고 하는데요.

소식통은 학생들이 워낙 많이 하고 있어서 이제 어디서 처음 시작됐는지 출처를 따지는 것조차 의미가 없을 정도라고 전했습니다.

<앵커>

그런데 제가 알기로는 이 손하트를 제일 먼저 사용한 사람이 김정은 위원장이거든요. 맞나요?

<기자>

네, 그렇습니다.

사진 먼저 보면서 말씀드리겠습니다.

2018년 9월 북한에서 열린 남북정상회담 당시 촬영된 사진인데요.

김정은 위원장이 손하트 포즈를 하고 있고, 아내인 리설주는 김정은 위원장 손을 받치고 있죠.

문재인 전 대통령과 당시 수행단은 북한 측 인사들과 함께 백두산 천지를 방문했는데요.

강경화 당시 외교부 장관이 남쪽에서 유행하는 포즈라면서 제안해서 이런 장면이 연출이 됐다고 하거든요.

김 위원장이 당시 '나는 이게 모양이 안 나온다'는 말도 했다는데 벌써 8년 전입니다.

최고지도자가 진작에 했던 포즈인데 내부에서는 지금 이것을 잘못했다가는 엄하게 처벌받는 상황이 벌어지고 있는 겁니다.

북한은 2018-2019년 남북정상회담-북미정상회담으로 이어진 북미 대화가 실패한 이후예요.

반동사상문화배격법, 청년교양보장법, 평양문화어보호법 등을 내세워 한국식 말투와 옷차림, 행동 등을 강하게 통제하고 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
김아영 기자 사진
김아영 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지