[단독] '제2의 전청조' 풀려나자 잠적…뒤늦게 지명수배

<앵커>



20대 남성이 가짜 여성 재력가 행세를 하며 명품 사기 행각을 벌여 피해자들이 제2의 전청조라고 불렀던 사건, 저희가 지난 5월에 단독 보도해 드렸습니다. 보도 당시 다른 사기 사건으로 감옥에 있었는데 집행유예로 풀려난 뒤 자취를 감춰서 경찰이 추적에 나섰습니다.



김규리 기자의 보도입니다.



<기자>



SNS에서 부유한 여성 인플루언서 행세를 하며 명품을 싸게 판매한다고 홍보한 20대 남성 박 모 씨.



시가 10분의 1 가격에 혹해 대금을 보냈지만 2년이 지나도록 물건을 받지 못했다는 피해자들이 잇따랐습니다.



[SBS 8뉴스 (지난 5월 11일) : 최고급 오피스텔과 슈퍼카를 앞세워 재력을 과시했던 이 여성, 알고 보니 20대 남성이었습니다. 피해자들은 과거 전청조 사건과 유사하다고 입을 모았습니다.]



지난 5월 SBS 단독 보도로 알려진 이 사건에서 지금까지 확인된 피해자는 50여 명, 피해액은 45억 원까지 늘어났습니다.



보도 당시 박 씨는 자신이 일하던 카페를 인수하겠다며 계약만 맺고 1억 원 넘는 대금을 지급하지 않은 사기 범죄로 구치소에 수감된 상태였습니다.



[카페 직원 : 저희도 계속 연락이 안 돼서 저희는 아프다고 알았거든요. 그게 아니더라고요.]



'제2의 전청조 사건'을 수사하는 경찰은 구치소 접견 등으로 혐의를 입증해 지난 7월 초 검찰에 사건 일부를 송치했습니다.



문제는 7월 16일, 기존 사기 사건 항소심에서 집행유예를 선고받은 박 씨가 풀려나면서 시작됐습니다.



경찰이 박 씨에 대해 명품 사기 혐의로 구속영장을 신청했는데, 8월 18일 구속 전 피의자 심문을 앞두고 박 씨가 자취를 감춘 겁니다.



당사자 없이 진행된 영장실질심사에서 구속영장이 발부됐지만 박 씨는 이미 사라진 뒤였습니다.



경찰은 신병 확보를 왜 서두르지 않았느냐는 의혹에 대해 박 씨가 풀려난 뒤 소환 조사에 변호사와 함께 출석하는 등 협조적이었고 혐의를 인정하면서 피해를 변제하겠다는 취지로 진술했다고 설명했습니다.



뒤늦게 추적에 나선 경찰은 박 씨를 출국금지 조치한 데 이어 전국에 지명수배까지 내렸습니다.



(영상편집 : 안여진, VJ : 노재민, 디자인 : 강윤정)