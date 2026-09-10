완성도 미쳤는데 가격도? 아이폰 듀오 솔직 후기

애플이 처음 만든 폴더블 아이폰은

7년간 시장을 다져온 경쟁 제품들과 무엇이 달랐을까요?



애플의 첫 폴더블 스마트폰 ‘아이폰 듀오’는

아이폰 에어를 연상시키는 디자인에 비대칭 구조를 더해

첫인상부터 기존 폴더블과 다른 방향성을 보여줍니다.



진짜 놀라움은 화면을 펼치는 순간 시작됩니다.

약 7.8인치 내부 디스플레이로 전환되는 애니메이션은

단순히 화면이 넓어지는 것을 넘어 새로운 공간이 열리는 듯한 시각적 경험을 제공합니다.



강하게 적용된 나노텍스처 마감은 폴더블의 고질적인 화면 주름을 일상적인 환경에서 거의 의식하지 못할 정도로 숨기며,

반사까지 억제해 영상 감상과 독서에서 높은 몰입감을 보여줍니다.



색상은 검정에 가까운 짙은 남색의 ‘나이트 스카이’와

따뜻한 아이보리 톤의 ‘스타 화이트’ 두 가지로 구성됩니다.



사진만으로는 알기 어려운 소재의 질감과 화면 전환의 감각, 주름 억제 효과가

실제 제품에서 어느 정도인지, 영상을 통해 직접 확인해보세요.



(기획: 하현종 / 연출: 박경흠 / 조연출: 김은총, 양기창, 임지오 인턴 / 기술: 유세훈, 천세연 / 편집: 정혜수 / CG디자인: 김태화 / 음악: 김지원)



(SBS 스브스뉴스)