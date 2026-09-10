이란전 격화에 유가 고공행진…WTI도 배럴당 100달러 돌파

▲ 뉴욕 브루클린의 한 주유소

미국과 이란 간 무력 충돌이 격화하면서 브렌트유에 이어 서부 텍사스산 원유(WTI)도 10일(현지시간) 배럴당 100달러를 넘겼습니다.이날 오전 8시 32분 기준 뉴욕상업거래소에서 10월 인도분 WTI 선물은 전장보다 4.3% 오른 배럴당 100.13달러에 거래됐습니다.같은 시각 글로벌 벤치마크인 브렌트유의 11월 인도분 선물도 런던 ICE 선물거래소에서 전장보다 4.1% 오른 배럴당 105.38달러에 거래됐습니다.중동 지역의 긴장이 고조되면서 국제유가는 고공행진을 이어가고 있습니다.지난달 비교적 잠잠했던 미국과 이란 간 전쟁은 이달 들어 다시 격화했습니다.미국의 공습과 이란의 보복 공격이 이어지고, 호르무즈 해협에서 유조선 격침 등 피해도 잇따르면서 원유 공급 차질에 대한 우려가 커졌습니다.특히 도널드 트럼프 대통령의 최측근들이 사석에서 이란 전쟁이 대통령 임기 말까지 계속될 것이라고 언급했다는 월스트리트저널(WSJ)의 보도가 나오는 등 전쟁 장기화에 대한 우려가 커지고 있습니다.(사진=게티이미지)