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ECB 올해 두 번째 금리 인상…예금금리 연 2.50%로 0.25%p↑

전형우 기자
작성 2026.09.10 21:59 조회수
ECB 올해 두 번째 금리 인상…예금금리 연 2.50%로 0.25%p↑
▲ 유럽중앙은행(ECB)

유럽중앙은행(ECB)이 10일(현지시간) 에너지 가격을 비롯한 물가 상승에 대응해 3대 정책금리를 0.25%포인트(p)씩 인상했습니다.

ECB는 이날 독일 베를린에서 통화정책회의를 열어 예금금리를 연 2.50%로, 기준금리(주요재융자금리)와 한계대출금리를 각각 2.65%와 2.90%로 0.25%p씩 올리기로 결정했다고 밝혔습니다.

ECB는 성명에서 "전망이 여전히 대단히 불확실하며 물가상승률에는 상방 위험이, 경제 성장에는 하방 위험이 있다"고 설명했습니다.

ECB의 정책금리 인상은 올해 2월 말 이란 전쟁이 발발한 후로 두 번째입니다.

지난 6월 ECB는 2023년 9월 이후 처음으로 금리를 인상했습니다.

예금금리 2.50%는 작년 4월 이후 가장 높은 수준입니다.

앞서 블룸버그 통신이 조사한 시장 전문가들도 이번 회의에서 0.25%p 인상을 전망했습니다.

중동 전쟁의 영향으로 에너지 가격이 급등하면서 지난달 유로존(유로화 사용 21개국) 소비자물가 상승률은 3년 만의 최고치인 3.3%까지 올랐고 ECB 목표치 2%를 6개월 연속 웃돌았습니다.

전쟁이 다시 격화하면서 국제유가가 전날 배럴당 100달러를 돌파하는 등 급등하자 유로존의 물가 상승 우려도 커지고 있습니다.

ECB는 지난 7월 통화정책회의에서 금리를 동결하면서도 에너지 가격의 파급효과를 주시하겠다고 예고한 바 있습니다.

이날 인상으로 ECB 예금금리와 한국 기준금리(3.00%)의 격차는 0.50%p, 미국 기준금리(3.50∼3.75%)와 격차는 1.00∼1.25%p가 됐습니다.

(사진=게티이미지)
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