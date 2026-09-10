"후티, 홍해 도시 모카 장악…바브엘만데브 해협에 바짝"

▲ 아라비아 반도 남쪽 홍해 입구인 바브엘만데브 해협

홍해 입구의 바브엘만데브 해협 통제권을 확보하기 위해 사우디아라비아 주도 연합군과 치열한 전투를 벌여온 예멘의 친이란 반군 후티가 홍해 연안 도시 모카를 장악했다고 로이터, AFP 통신 등 외신이 현지시간 10일 보도했습니다.로이터는 3명의 예멘 정부 소식통을 인용해 후티가 모카를 장악하고, 전략적 요충지인 바브엘만데브 해협에 바짝 다가섰다고 전했습니다.AFP 통신도 예멘의 군 소식통을 인용해 같은 내용을 타전했습니다.이 소식통은 "후티 반군이 모카를 장악했으며 현재 바브엘만데브 해협을 향해 진격 중"이라고 말했습니다.현지 목격자들은 반군 병력이 "미국에 죽음을, 이스라엘에 죽음을"이라는 구호를 외치며 시내로 진입하는 모습을 봤다고 전했습니다.모카는 바브엘만데브 해협에서 북쪽으로 약 70~80km 떨어진 곳에 있는 전략적 항구도십니다.후티 반군이 이곳을 장악했다는 것은 해협으로 향하는 교두보를 확보했다는 뜻입니다.모카에서 해안선을 따라 남쪽으로 내려가면 바브엘만데브 해협과 직접 맞닿은 두바브와 셰이크 사이드 곶(아라비아반도의 남서쪽 끝)이 나옵니다.이 해안을 장악해야 바브엘만데브 해협을 통과하는 선박들을 육안으로 감시하고 지상군과 단거리 무기 등을 직접 배치할 수 있습니다.또 바브엘만데브 해협 한가운데 위치해 해협을 두 갈래로 가르는 마윤 섬까지 장악하게 되면 해협의 선박 통항까지 좌지우지할 수 있습니다.마윤 섬은 현재 아랍에미리트(UAE)의 지원을 받는 예멘 남부 분리주의 세력 등 반후티 진영이 활주로와 군사기지를 구축해 통제하고 있습니다.두바브나 마윤 섬을 물리적으로 완벽히 점령하지 못했다고 해도, 후티 반군은 모카를 장악함으로써 해협 통행에 위협을 가할 수 있습니다.모카는 후티 반군이 보유한 지대함 미사일, 자폭 드론, 고속정 등이 출격해 바브엘만데브 해협을 지나는 상선이나 군함을 직접 타격하기에 충분히 가까운 거립니다.후티 반군은 핵심 해운 항로인 바브엘만데브 해협과 맞닿은 홍해 연안 지역으로의 진격을 시도하며 사우디의 지원을 받는 정부군과 치열한 교전을 벌이고 있습니다.아시아와 유럽을 홍해와 수에즈 운하로 연결하는 바브엘만데브 해협은 미국과 이스라엘의 공격을 받은 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 석유 등 에너지 자원의 주요 수출로로 중요성이 급격히 커졌습니다.