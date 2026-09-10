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[날씨/XR] 일교차 큰 가을, 전국 안개…교통 안전 주의

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작성 2026.09.10 21:23 수정 2026.09.10 22:25 조회수
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갑자기 서늘해진 공기에 몸이 적응하기 쉽지 않으셨죠.

북쪽의 차고 건조한 공기가 우리나라로 내려오면서 마치 9월 하순처럼 공기가 확 차가워졌는데요.

보시는 것처럼 오늘(10일) 중부 지방은 하늘에 구름도 가득 끼면서 낮에도 구름이 볕을 가려 기온이 크게 오르지는 못했습니다.

서울의 낮 최고 기온이 21도 선에 그쳤는데요.

내일은 구름 사이로 볕이 내리쬐면서 서울이 28도까지 오르겠고, 아침 기온은 오늘과 비슷해서 일교차가 10도 이상으로 매우 크게 벌어지겠습니다.

겉옷으로 체온 조절 잘해주셔야겠습니다.

한편 찬 공기가 내려온 가운데 고기압의 영향권으로 대기가 안정되면서 강원 내륙을 중심으로는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼겠습니다.

그 밖의 전국 내륙 곳곳에도 안개가 끼는 만큼 출근길 교통안전에도 주의하셔야겠습니다.

내일 전국 하늘에 가끔 구름만 많겠고요.

내일까지 동해안과 제주 해안가로는 강한 너울이 밀려들겠습니다.

자세한 아침 기온 보시면 서울이 15도, 춘천 12도로, 여전히 평년 수준을 3에서 5도가량 밑돌겠습니다.

낮 기온은 서울과 대구가 28도, 광주가 30도까지 오르겠습니다.

당분간 고기압의 영향권으로 뚜렷한 비 소식 없이 무난한 초가을 날씨 즐기기 좋겠습니다.

(남유진 기상예보사)
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