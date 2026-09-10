[이슈빡] 애플도 '접었다'…삼성과 폴더블폰 정면승부

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 ‘SBS<뉴스헌터스>’를 정확히 밝혀주시기 바랍니다.

저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송: SBS <뉴스헌터스> 월~금 ( 18:50~19:50 )

■ 진행: 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담: 이요훈 (IT 칼럼니스트), 류종은 (삼프로TV 경제산업 전문기자)

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애플이 처음으로 '접는 폰'을 내놨습니다. 팀 쿡의 뒤를 이어 CEO를 맡은 존 터너스가 공개한 신제품 '아이폰 듀오'입니다.

삼성전자가 지난 7월 선보인 여권형 '갤럭시 Z폴드'와 비슷한 크기인데, 접는 폰 시장에 늦게 뛰어든 애플의 차별점과 승부수는 무엇인지, 접는 폰 시장은 앞으로 어떻게 움직일지 알아봅니다.



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