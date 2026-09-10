"완판 안되면 어떡해"...하하, 걱정하던 팬 콘서트 '죽지않아' 전석 매진

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가수 하하가 첫 단독 팬 콘서트를 매진시켰다.하하는 오는 9월 13일 오후 5시 서울 연세대학교 대강당에서 '2026 HAHA FAN CONCERT 서울 – 죽지않아'를 개최하고 팬들과 만난다. 이번 공연은 지난 8월 22일 부산에서 열린 '2026 HAHA FAN CONCERT 부산 – 죽지않아'에 이어 서울에서 더 큰 규모로 펼쳐진다. 소속사에 따르면 하하의 서울 공연은 전석 매진을 기록하며 발휘했다.앞서 하하는 최근 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'와 MBC '라디오스타'에 출연해 첫 단독 팬 콘서트를 앞둔 소감과 함께 서울 공연 티켓 판매에 대한 걱정을 털어놓기도 했다. 하하는 방송에서 "콘서트 홍보가 잘 안 돼 가지고 프로모션으로 한 바퀴 돌려고 한다."라고 솔직한 마음을 고백해 웃음을 주기도 했다.우려와 달리 저력을 발휘하고 있는 하하의 첫 콘서트 '죽지 않아'는 오랜 시간 곁을 지켜준 팬들과 함께 무대 위에서 놀아보겠다는 하하의 메시지가 담겼다. 하하는 다채로운 셋리스트와 퍼포먼스를 준비하며 공연 막바지 준비에 박차를 가하고 있다.'키 작은 꼬마 이야기', '너는 내 운명', '부산 바캉스'를 비롯해 레게 음악을 기반으로 한 음악 활동을 이어오며 자신만의 색깔을 구축해 왔다. 이번 '죽지않아' 팬 콘서트는 하하가 처음으로 선보이는 단독 팬 콘서트라는 점에서 의미가 남다르다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)