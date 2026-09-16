[오그랲] 더 똑똑해진 GPT-6 아스트라…그런데 인간은 더 못 들여다본다?

오픈AI가 GPT-6 아스트라를 공개했습니다. ARC-AGI를 비롯한 각종 평가에서 이전 모델을 크게 뛰어넘는 성능을 보여주고, 게임 제작부터 3D 모델링, 회로 설계, 컴퓨터 직접 조작까지 수행하면서 'AGI' 급 모델이라는 평가까지 나오고 있습니다. 하지만 성능 향상과 함께 새로운 문제가 나타났습니다. 아스트라는 이전 모델보다 자연어 형태의 생각 사슬(CoT, Chain of Thought)을 짧게 남기거나 아예 남기지 않는 경우가 많았고, 그 결과 생각 사슬만으로 모델의 이상 행동을 감시하기가 더 어려워졌으니까요. 이번 오그랲 영상에서는 GPT-6 아스트라 이야기와 함께 인간이 점점 이해하기 어려워지는 '낯선 지능'을 어떻게 통제할 것인지 5개의 그래프로 살펴봤습니다.



(취재 : 안혜민, 촬영 : 황세회·김상윤, 편집 : 이기은, 디자인 : 안준석, 인턴 : 신연성, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)