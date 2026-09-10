[비디오머그] 드디어 나온 '아이폰 듀오'…기능은 역대급, 문제는 가격표

역대급 기대 속에 등장한 아이폰 듀오, 뚜껑을 열어보니 그야말로 최신 기술이 총집합했습니다.



하지만 발목을 잡는 건 결국 가격, 3백만 원이 넘는 몸값을 두고 "혁신값"이라는 평가와 "너무 나갔다"는 반응이 엇갈리고 있습니다.



과연 이 가격표가 소비자의 지갑을 열 수 있을지, 자세한 내용 영상에서 확인해보세요.



(구성 : 소환욱, 편집 : 윤예란, 도움 : 김채현, 디자인 : 조은솔, 제작 : 지식콘텐츠 IP팀)