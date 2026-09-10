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조용형 코치, '모레노호' 축구대표팀 코치진 합류

홍석준 기자
작성 2026.09.10 17:24 조회수
조용형 코치, '모레노호' 축구대표팀 코치진 합류
▲ 조용형(왼쪽), 이재홍 코치

모레노호 한국 축구대표팀 코치진에 한국인 지도자 두 명이 합류합니다.

대한축구협회는 전임지도자로 활동하는 조용형 코치와 이재홍 피지컬코치를 로베르토 모레노 감독이 임시로 지휘하는 축구대표팀에 합류시켰다고 10일 밝혔습니다.

축구협회는 "모레노 감독 사단과의 현지 미팅 이후 협의 과정에서 대표팀 운영을 지원할 한국인 코칭스태프의 필요성이 제기됨에 따라 전력강화위원회 검토 후 진행했다"고 설명했습니다.

조용형 코치는 에두아르도 도캄포 코치가 이끄는 필드 코치진에 합류해 모레노 사단과 선수단, 소속 구단 간 소통을 맡습니다.

이재홍 코치는 하비에르 초카로 피지컬코치 등과 함께 각 선수 일정에 맞춘 체력 관리와 컨디셔닝을 돕습니다.

2010 남아프리카공화국 월드컵과 2011 카타르 아시안컵에 국가대표로 출전했던 조용형 코치는 2022년부터 축구협회 전임지도자로 활동해왔습니다.

2023년에는 축구협회와 독일 프로축구 바이에른 뮌헨 간 교류 업무협약에 따라 뮌헨에서 지도자 연수를 받았습니다.

2024년부터는 남자 17세 이하(U-17) 대표팀 코치를 맡아 2025 U-17 아시안컵 4강, 2025 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 32강 진출을 이끌었고, 앞서 2024년 황선홍·김도훈 임시 감독 체제에서도 A대표팀 코치를 지냈습니다.

역시 축구협회 피지컬코치로 각급 대표팀을 지도한 이재홍 코치는 FC서울, 인도네시아 대표팀에도 몸담은 경력이 있습니다.

또 2026 북중미 월드컵을 포함해 월드컵 무대를 3차례 경험했습니다.

(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)
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