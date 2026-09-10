[자막뉴스] "김승원 용혜인 OUT" '우수수'…'김민석 수첩' 패러디 쏟아졌다

김민석 더불어민주당 대표가 국회 본회의장에서 펼친 수첩에 '이진숙·한동훈 OUT'이라고 적힌 게 언론 카메라에 포착되자 야권 인사들이 같은 형식의 수첩 사진을 잇달아 올리며 맞받았습니다.



김성원 국민의힘 의원은 오늘(10일) 페이스북에 '김승원·용혜인 OUT'이라고 적은 수첩을 펼쳐 보이는 사진을 올렸습니다.



두 이름은 괄호로 묶여 'OUT'으로 이어졌고, 수첩 왼쪽 면에는 '서울시장 재판 무죄, 보궐선거 없음!'이라고 적혔습니다.



김 대표가 수첩 왼쪽에 서울시장 후보군을, 오른쪽에 'OUT'을 적어둔 형식을 그대로 본뜬 것입니다.



한동훈 무소속 의원은 김성원 의원의 게시물을 페이스북에 공유하며 "김성원 IN, 김승원 OUT"이라고 적었습니다.



김 대표의 수첩에 이름이 오른 이진숙 국민의힘 의원은 국민의힘 로고가 찍힌 빨간색 수첩에 '김민석 out'이라고 적어 공개했습니다.



이 의원은 "이진숙 수첩은 자발적으로 공개한다"며 "아웃되어야 할 사람은 새천년 NHK 김민석 씨"라고 적었습니다.



새천년 NHK는 김 대표가 2000년 5·18 전야제 뒤 술자리를 가진 유흥주점 이름입니다.



박대출 국민의힘 의원도 국민의힘 로고가 찍힌 수첩에 '김승원'과 '용혜인'을 묶어 'out'이라고 적었습니다.



앞서 김 대표의 수첩은 어제 오후 국회 본회의장에서 취재진 카메라에 포착됐습니다.



한쪽에는 '서울시장 후보'라는 제목 아래 '훈식' '원식' '청래' 등의 이름이, 다른 쪽에는 '이진숙 한동훈 out'이 적혀 있었습니다.



김 대표는 오늘 오전 당 유튜브 채널 '민주당TV'에 출연해 'OUT'의 의미에 대해 "이 두 분은 국회에 있으면 안 될 분인 것 같다, 한국 정치에 있으면 안 되겠구나 생각이 들어서"라고 설명했습니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)