방미통위, SBS 드라마 '김부장' 등 방송 제작 AI 활용 사례 공유

▲ SBS 드라마 '김부장'에서 인공지능(AI)이 활용된 장면

방송미디어통신위원회는 오늘(10일) 한국전파진흥협회와 함께 '2026 방송미디어 인공지능(AI) 혁신인재 양성 세미나'를 개최했습니다.방송업계 종사자를 대상으로 열린 이번 세미나에서는 AI를 활용한 방송 콘텐츠 제작 사례와 최신 기술 동향이 공유됐습니다.오순영 아마존웹서비스(AWS) 수석은 기조연설에서 AI 기술의 변화와 방송미디어 산업 적용 동향, 방송 종사자에게 요구되는 역량 등을 소개했습니다.이어 이수영 모피어스 스튜디오 대표가 SBS 드라마 '김부장'의 AI 액션 장면 제작 과정을 발표했습니다.최근 흥행 속에 종영한 SBS '김부장'은 한국 드라마 최초로 3분가량의 장면 전체를 AI로 제작해 새로운 패러다임을 제시했습니다.이와 함께 MBC 예능 '신인감독 김연경'의 AI 활용 사례와 KBS의 2026 북중미 월드컵 실시간 AI 자막·화면 해설 사례도 소개됐습니다.SBS의 'AI 리무버'를 활용한 영상 후반 편집 자동화 사례도 발표됐습니다.AI 기반의 영상 제거 기술로, 반복적인 CG 수작업을 자동화하고 이를 실제 방송 프로그램에 적용해 제작 효율성을 높였다는 평가를 받고 있는 기술입니다.천지현 방송미디어통신위원회 방송미디어진흥국장은 "이번 세미나가 방송업계의 AI 기술 이해도와 제작 활용 역량을 한 단계 높이고, AI 전환을 더욱 적극적으로 추진하는 계기가 되길 바란다"고 말했습니다.(사진 제공=SBS)