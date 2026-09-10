[민심어때] 용혜인 63%·김승원 47% '지명 반대'…여론 전문가 "인사청문회 자체가 대통령 지지율에 하방 압력"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 김봉신 메타보이스 대표, 배종찬 인사이트케이 연구소장

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● <민심어때>



배종찬 / 인사이트케이 연구소장

"용혜인, 민주당 지지층 내에서도 반대 목소리 높아"

"중도는 김승원 지지에서 물러나 있어"

"김승원 구체적 해명 않으면 반등 어려워…대통령 지지율도 부담"

"지지율 하락의 가장 큰 이유는 대통령의 태도"

'"대통령 지지율 회복 가능…민심에 조급하면 안 돼"



김봉신 / 메타보이스 대표

"용혜인 인사청문회 가는 것 자체가 대통령 지지율에 하방 압력"

"대통령 지지율 7% 하락, 대통령 긍정률 큰 충격 받은 것"

"국정감사 앞둔 9월 민심 정국 최악의 상황 가능성"

"대통령 지지율 중도에서 9% 빠져…이번 정부 들어 가장 큰 낙폭"

"인사청문회까지 갈 것이냐 하는 문제도 판단해야"



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