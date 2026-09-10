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[민심어때] 용혜인 63%·김승원 47% '지명 반대'…여론 전문가 "인사청문회 자체가 대통령 지지율에 하방 압력"

이혜미 기자
작성 2026.09.10 17:07 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김봉신 메타보이스 대표, 배종찬 인사이트케이 연구소장
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● <민심어때>

배종찬 / 인사이트케이 연구소장
"용혜인, 민주당 지지층 내에서도 반대 목소리 높아"
"중도는 김승원 지지에서 물러나 있어"  
"김승원 구체적 해명 않으면 반등 어려워…대통령 지지율도 부담"  
"지지율 하락의 가장 큰 이유는 대통령의 태도" 
'"대통령 지지율 회복 가능…민심에 조급하면 안 돼" 

김봉신 / 메타보이스 대표
"용혜인 인사청문회 가는 것 자체가 대통령 지지율에 하방 압력"  
"대통령 지지율 7% 하락, 대통령 긍정률 큰 충격 받은 것"  
"국정감사 앞둔 9월 민심 정국 최악의 상황 가능성" 
"대통령 지지율 중도에서 9% 빠져…이번 정부 들어 가장 큰 낙폭" 
"인사청문회까지 갈 것이냐 하는 문제도 판단해야" 

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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