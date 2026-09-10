[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이동학 전 더불어민주당 최고위원, 김병민 전 서울시 정무부시장, 손석민 SBS 논설위원
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● 김민석 수첩 메모 논란
이동학 / 전 민주당 최고위원
"이진숙·한동훈 '자격 정지' 법안, 여론 따라 신중하게 처리해야"
김병민 / 전 서울시 정무부시장
"의원직 정지? 민주당 의원에도 '형평성' 맞춰야"
손석민 / SBS 논설위원
"민주당, 이진숙·한동훈에 화력 집중…자격 정지 추진 시사도"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 국회 과반 의결로 의원 자격 정지?…민주 이동학도 "국민 공감 없으면 힘자랑 비쳐"
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