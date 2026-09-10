[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이동학 전 더불어민주당 최고위원, 김병민 전 서울시 정무부시장, 손석민 SBS 논설위원
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● 김·용 임명 '반대' 우세
이동학 / 전 민주당 최고위원
"김승원, 의혹 자체에 대해서는 적극 해명해야"
"韓, 검찰 보고서 경위 밝혀야…자료 유출, 법적 안정성 문제"
"수사계획서 유출 용납 안 돼…檢, 감찰·감사 반드시 필요"
김병민 / 전 서울시 정무부시장
"김승원 논란, '본질' 사라지고 문건 유출에만 천착"
"한성숙 총리, 태도도 문제…식약처 수사할 의지 있나"
"정부여당, 사건 본질부터 소명해야 韓 공격에 설득력"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 민주 '수사자료 유출' 한동훈 집중 공세…주영진 앵커 "여야 바뀌면 입장 달라져"
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