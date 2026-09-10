[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이동학 전 더불어민주당 최고위원, 김병민 전 서울시 정무부시장, 손석민 SBS 논설위원
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● 용혜인 반박 기자회견~
이동학 / 전 민주당 최고위원
"용혜인, 국민의 인식 넘어설 수 있는지가 관건…설득 중요"
"오늘처럼 적극적으로 반박·설명하면 국민이 판단할 것"
김병민 / 전 서울시 정무부시장
"용혜인 해명, 설득력 떨어져…'피해자 코스프레'로 공감 못 얻어"
"정부여당, 개각으로 지지율 돌파하려 했는데…부담 더 커져"
손석민 / SBS 논설위원
"용혜인, 오늘 인청준비단 출근 안 해…한때 '사퇴' 발표 추측도"
"긴급 기자회견 열고 의혹 하나하나 반박…겸직 소신 밝히기도"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 용혜인, 겸직 의지 고수 '사퇴 일축'…김병민 "악화된 여론 돌리기 어려울 것"
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