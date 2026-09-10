안철수 "김승원, 국감 도중 브로커 청탁 전화…비루한 청탁 현행범"

안철수 국민의힘 의원이 김승원 법무부 장관 후보자가 지난 2021년 국회에서 국정감사 도중 브로커와 연락을 주고받았다고 주장했습니다.



안 의원은 오늘(10일) SNS에 "민주당과 김 후보자가 결백을 증명하겠다면서 2021년 10월 12일 브로커 양모 씨와 오갔던 녹취록 전문을 공개했다"며 "김 후보자가 공개한 통화 일시와 국회 일정을 비교해 보니, 김 후보자는 국회 문체위 국정감사 보고와 질의가 있던 와중 청탁 전화를 돌렸다"고 적었습니다.



안 의원에 따르면 김 후보자는 문체위 국감 개의 이전인 오전 9시 12분부터 양 씨와 통화해 식약처장에 대한 청탁 전달을 약속했고, 이후 감사 도중인 오전 10시 57분 자리를 떠서 식약처장과 연락했으며, 오전 11시 23분에서 50분 사이 양 씨와 문자와 통화를 주고받았습니다.



안 의원은 "국회방송에 김 후보자가 양 씨와 통화를 마치고 들어오는 모습과 휴대전화로 식약처장 문자를 확인하는 모습이 고스란히 남아 있다"고 주장했습니다.



그러면서 "참으로 비루한 청탁 현행범의 모습"이라고 지적했습니다.



이어 "국정감사는 1년에 한 번 국정의 허실을 따지고, 국민 목소리를 전달하는 자리인데 국회의원이 감사에 집중하지 않고 브로커에 휘둘려 고위 공무원에게 청탁하러 들락날락했다"며 "이 자체만으로 공직자의 존재 이유를 스스로 부정했다"고 강조했습니다.



그러면서 "김 후보자는 장관은 고사하고 의원 자격조차 없다"며 사퇴를 촉구했습니다.



(취재 : 박세원, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)