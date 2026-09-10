뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

타이완 TSMC, 8월 매출 53.3%↑…월간 매출 신기록

김민표 기자
작성 2026.09.10 15:30 조회수
타이완 TSMC, 8월 매출 53.3%↑…월간 매출 신기록
▲ TSMC

세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 업체인 타이완 TSMC가 지난달 또다시 월간 최대 매출 기록을 경신했습니다.

TSMC는 10일 올해 8월에 작년 같은 기간 대비 53.3% 증가한 5천148억 타이완달러(약 21조 9천억 원)의 매출을 올렸다고 발표했습니다.

이는 종전 최대 월간 매출 기록이었던 7월(4천675억 타이완달러·19조 9천억 원)에 비해 10.1% 증가한 것이기도 합니다.

전년 대비 매출 상승폭은 7월(44.7%) 보다 더 가팔라졌습니다.

올해 1∼8월 총매출액은 3조 3천868억 타이완달러(약 144조 원)로 지난해 대비 39.3% 늘었습니다.

블룸버그통신은 애널리스트들이 올해 3분기 TSMC의 매출 증가율을 46.8%로 전망하고 있다고 설명했습니다.

블룸버그는 TSMC가 "글로벌 인공지능(AI) 인프라 확충으로 인한 압도적인 수요를 맞추기 위해 분투하고 있다"며 "엔비디아와 애플의 주요 칩 제조사인 TSMC는 최근 전례 없는 속도로 신규 공장들을 건설하고 있지만 수요를 따라잡지 못하고 있다고 밝혔다"고 전했습니다.

TSMC는 7월 AI 반도체 수요의 폭발적인 성장세가 2027년과 그 이후에도 이어질 것이라는 확신을 반영해 올해 자본 지출과 매출 전망치를 상향 조정했습니다.

TSMC는 올해 자본 지출이 600억∼640억 달러(약 80조∼85조 7천억 원)라는 사상 최고 수준에 달하고, 연간 매출은 미국 달러 기준 40% 넘게 늘어날 것이라고 예상했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
김민표 기자 사진
김민표 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지