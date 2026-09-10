뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'용아맥' 3배 스케일…"유재석도 왔다" 익산 몰려든 이유

작성 2026.09.10 15:22 수정 2026.09.10 16:27 조회수
전북 익산 미륵사지의 밤하늘을 수놓는 '2026 국가유산 미디어아트'가 개막 초반부터 전국적인 흥행몰이에 나섰습니다.

익산시는 지난 4일 개막 이후 엿새 동안 미륵사지 미디어아트 방문객이 3만 7천 명을 넘어섰다고 밝혔습니다.

이번 흥행에는 인기 유튜브 채널 뜬뜬의 여행 코너인 '풍향중'에서 촉발된 화제성도 한몫했습니다.

국민MC 유재석과 게스트들이 내비게이션 없이 지도 한 장에 의지해 익산으로 향하는 '풍향중' 콘텐츠는 누적 조회수 2천500만 회를 돌파했습니다.

누리꾼들 사이에서는 천만 관객 영화에 빗댄 '익산 오디세이'라는 별칭이 큰 인기를 끌었습니다.

익산 미륵사지 미디어아트 숏폼

익산시는 이 같은 온라인 화제를 놓치지 않고 공식 인스타그램과 블로그, 유튜브 등 주요 SNS 채널을 통해 '익산 오디세이' 패러디 숏폼과 축제 홍보에 나섰습니다.

미륵사지 현장에서 펼쳐지는 미디어아트는 가로 100m, 세로 30m 규모로 극장 스크린과는 차원이 다른 압도적인 몰입감을 선사합니다.

동탑과 서탑 사이에는 빛의 목탑을 쏘아 올려 유적 전체를 하나의 거대한 무대로 바꿨습니다.

이는 국내 최대 규모인 서울 용산 아이맥스 스크린의 가로 폭 31m보다 세 배가 넘는 규모입니다.

박성일 익산시 문화유산과장은 "익산에 대한 높은 관심이 실제 미륵사지 야간 현장 방문으로 자연스럽게 이어지고 있다"며 "영화관 스크린을 벗어나 용산 아이맥스를 훨씬 능가하는 규모로 펼쳐지는 미륵사지의 찬란한 빛 속에서 1천400년 백제 왕도의 숨결을 직접 느껴보시길 바란다"고 전했습니다.

익산 미륵사지 미디어아트는 오는 27일까지 미륵사지 일원에서 매일 밤 진행됩니다.

익산 미륵사지 미디어아트 (사진=익산시 제공, 연합뉴스)

(사진=익산시 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지