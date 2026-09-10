'마약 전과' 돈스파이크, 연예계 퇴출 4년 만 심경…"같은 잘못 반복 안 해"

마약 투약 혐의로 실형을 살고 연예계에서 퇴출당한 작곡가 겸 방송인 돈스파이크가 4년 만에 직접 근황과 심경을 밝혔다.



돈스파이크는 10일 자신의 SNS를 통해 "오랜만에 인사드린다. 4년 전 제가 저지른 과오를 반성하며 지나온 삶을 되돌아보는 시간을 가졌다"라며 "같은 잘못을 반복하지 않기 위해 남은 인생을 어떻게 살아갈지 다짐하는 귀한 시간이었다"고 전했다.



이어 "좋은 분들의 도움으로 경주의 아름다운 바닷가, 감포에서 새로운 시작을 준비 중"이라며 "많은 분들의 기대와 성원에 실망시키지 않도록 최선을 다해 노력하겠다"고 덧붙였다.



그는 지난 9일 자신의 이름을 내건 간판 사진을 공개하며 음식점 개업을 예고한 바 있다.



과거 '고기 장인'으로 대중적 사랑을 받았던 돈스파이크는 지난 2022년 9월 서울 강남의 한 호텔에서 필로폰 소지 및 투약 혐의로 현행범 체포됐다. 그는 2021년 12월부터 9차례에 걸쳐 약 4500만원 상당의 필로폰을 매수하고 14차례 투약한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다. 다른 사람에게 필로폰과 엑스터시를 7차례 건네고 20ｇ 상당의 필로폰을 소지한 혐의도 있다. 또 이전에도 동종 전과가 있던 것으로 확인돼 큰 충격을 안겼다.



이후 징역 2년의 실형을 선고받고 2025년 3월 만기 출소한 돈스파이크는 이번 경주 식당 개업을 통해 자숙을 끝내고 외식업으로 복귀할 예정이다.



[사진=SBS연예뉴스 DB]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)