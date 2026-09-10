"닿으면 충전, 사랑에 감전!"…김영광X채수빈 '나를 충전해줘', 10월 9일 공개

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배우 김영광과 채수빈이 넷플릭스 새 시리즈 '나를 충전해줘'를 통해 색다른 로맨틱 코미디를 선보인다.10일 넷플릭스는 오는 10월 9일 '나를 충전해줘'의 공개일을 확정 짓고, 설렘 가득한 티저 포스터와 예고편을 전격 공개했다.동명의 인기 웹소설을 원작으로 하는 '나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 전기 능력을 가진 여자의 충전 빙자 로맨틱 코미디다. '술꾼도시여자들2', '산후조리원'으로 위트 있는 연출력을 보여준 박수원 감독의 첫 로코 연출작으로 기대를 모은다.극 중 김영광은 시크한 재벌 3세 TS리조트 전무 '백호랑' 역을, 채수빈은 어릴 적 벼락을 맞은 후 특별한 전기 능력이 생긴 드라마 작가 '나보배' 역을 맡았다.먼저 티저 포스터 속 두 사람의 '찌릿짜릿'한 케미스트리가 흥미롭다. 나란히 선 두 사람의 설레는 키 차이가 시선을 사로잡는 가운데, 맞잡은 손에서 핑크빛 스파크가 피어난다. 두 사람의 머리 위로 충전 표시가 뜨고 백호랑의 심장에도 핑크빛 스위치가 켜진다. 여기에 두 사람 곁으로 쓰인 '닿으면 충전, 떨어지면 방전, 사랑에 감전!'이라는 문구가 백호랑과 나보배의 관계에 궁금증을 불러일으킨다.공개된 예고편에서는 전기 능력 탓에 타인과의 접촉을 피하던 나보배가 자신과 닿아도 감전되지 않는 '인간 고무장갑' 백호랑을 마주하며 벌어지는 예측불허의 사건들이 담겼다. 인공 심장 배터리 교체 수술 당일 병원 정전으로 배터리 방전 위기에 처한 백호랑이 나보배 옆에서 충전되는 기적을 겪은 뒤, 재수술 전까지 3개월간의 '충전 스킨십 계약'을 제안하며 본격적인 스파크 로맨스가 펼쳐질 예정이다.김영광과 채수빈의 달콤짜릿한 K-로코 '나를 충전해줘'는 오는 10월 9일 넷플릭스에서 만날 수 있다.[사진=넷플릭스]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)