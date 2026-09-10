다시 예금으로…하나·우리·농협 정기예금 금리 줄인상

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주요 시중은행이 예금 금리를 잇달아 인상하고 있습니다.시장금리 상승을 반영해 수신상품 경쟁력도 높아지는 추세입니다.주식 투자에서 예금 저축으로 자금이 이동하는 이른바 '역 머니무브'가 나타날지 주목됩니다.오늘(10일) 금융권에 따르면, 하나은행은 오늘부터 대표 정기예금 상품인 '하나의 정기예금' 1년 만기 금리를 기존 연 3.2%에서 3.3%로 0.1%포인트(p) 높였습니다.지난 7월에 이 상품 금리를 연 2.9%에서 3.2%로 인상한 데 이어 두 달 만에 추가 인상을 결정했습니다.하나은행 관계자는 최근 시장금리 상승 추세를 반영해 금리를 인상했다고 설명했습니다.우리은행도 대표 정기예금 상품인 'WON플러스 예금' 금리를 기존 연 3.2%에서 3.4%로 0.2%p 인상했습니다.NH농협은행 역시 오는 11일부터 정기예금 'NH올원e예금' 금리를 0.2∼0.3%p 인상합니다.만기 6개월 이상∼2년 미만 상품은 0.2%p, 만기 2년 이상∼3년 미만 상품은 0.3%p 금리가 인상됩니다.농협은행 관계자 역시 "한국은행 기준금리 인상 등 시장 실세금리를 반영했다"고 설명했습니다.은행연합회에 따르면, KB국민은행은 'KB Star 정기예금' 금리를 3.2%로, 신한은행은 '신한My플러스 정기예금' 금리를 3.3%로 제시하는 등 모두 3%대 금리의 예금을 판매 중입니다.수신 금리 인상이 이어지면서 이들 5대 은행의 정기예금 잔액도 지난달 초부터 1천조 원 안팎으로 불었습니다.한은은 전날 국내 은행 수신 잔액이 7월 30조 원 감소에서 8월 1천억 원 증가로 전환했으며, 특히 정기예금이 20조 3천억 원 늘어 전월(+42조 3천억 원)에 이어 증가세를 지속했다고 발표했습니다.금리 상승으로 개인 자금의 증시 유입 속도가 둔화하고 가계의 정기예금이 늘어날 것이란 전망도 나옵니다.KB증권은 오늘 보고서를 통해 "아직 단정하기는 이르지만 향후 가계 예금 증가 흐름은 강화하는 반면, 자금의 증시 유입 속도나 강도는 더 둔화할 가능성이 크다"고 분석했습니다.KB증권은 올해 들어 예금이 큰 폭 감소하고, 일부 자금이 주식과 펀드 등으로 이동했지만, 지난달부터 예금이 다시 증가세로 돌아서는 등 자금 흐름이 바뀌었다고 진단했습니다.(사진=연합뉴스)