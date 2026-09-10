[자막뉴스] "공화당 찍으면 670만 원 주겠다"…선거 앞두고 '현금 살포' 파격 공약

트럼프 미국 대통령이 공화당이 11월 중간선거에서 승리하면 미국 성인들에게 1명당 5천 달러, 우리 돈 약 670만 원씩 나눠주겠다고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 현지시간 9일 미 텍사스주 댈러스에서 열린 공화당 전당대회 연설에서 "공화당이 하원과 상원을 모두 이긴다 면"이라고 전제한 뒤 "미국의 모든 성인 시민에게 5천 달러의 배당금을 지급하겠다"고 공언했습니다.



트럼프 대통령은 "성공한 기업이 주주들에게 현금을 배당하는 것과 아주 비슷한 방식"이라고 강조했습니다.



이어 "그 돈은 미국 안에서 써야 한다"는 조건을 달며 "이는 '트럼프 배당금'으로 불릴 것"이라고 밝혔습니다.



현재 트럼프 대통령이 이끄는 공화당은 연방의회 상·하원을 모두 장악하고 있지만, 중간선거에선 하원은 물론 상원까지 민주당이 다수당 지위를 탈환할 수 있다는 관측이 나오고 있습니다.



트럼프 대통령이 배당금의 재원과 지급 방식은 밝히지 않았지만, 이는 사실상 선거를 앞둔 '매표' 공약이라는 비판이 나오고 있습니다.



미국인들에 대한 트럼프 행정부의 현금 직접 지원 약속은 이번이 처음은 아닙니다.



지난 7월 미국인 아동에 대한 과세이연 저축투자계좌를 출시하면서, 트럼프 대통령 임기 중 태어난 아동에게 1천 달러씩 일회성으로 지원한다고 발표한 바 있습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)