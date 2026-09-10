국토부, 내일 5호선 마천역·터널서 화재 대응 훈련

▲ 2025년 5월 지하철 5호선 열차 내 방화로 승객이 대피하는 모습

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▲ 국토부 화재 대응 훈련 상황 및 약도

국토교통부는 내일(11일) 오후 2시부터 서울 지하철 5호선 마천역 인근과 둔촌동역∼길동역 간 터널 구간에서 열차 운행 중 배터리 열 폭주 상황을 가정한 훈련을 실시하고 철도 운영기관 간 대응체계를 점검한다고 밝혔습니다.훈련에는 국토교통부를 비롯해 서울교통공사, 한국교통안전공단, 의정부시청, 의정부소방서, 시민참여자 등이 함께 합니다.훈련은 실제 발생할 수 있는 2가지 시나리오로 이뤄집니다.먼저 거여역을 출발한 열차에 화재가 발생하고 다음 역인 마천역에 도착 전·후 대응하는 훈련으로, 기관사·관제 등의 상황 인지·전파, 초기 대응, 유관기관 소통체계, 복구 조치 등을 비상 대응 매뉴얼에 따라 점검합니다.둔촌동역을 출발한 열차에 화재가 발생하고 승객의 임의 비상핸들(레버) 작동으로 열차가 터널 내 정차한 극한 상황을 가정한 훈련도 진행합니다.잔류 승객 확인, 인접 열차 정차 지시 등 기관사·관제의 신속한 현장 대응 역량을 집중 점검합니다.국토부는 이번 훈련을 포함해 올해 3분기까지 총 13회의 철도재난대응 훈련을 실시했으며, 4분기에도 6회의 훈련을 계획 중입니다.조성균 국토부 철도안전정책관은 "철도 사고는 비상 상황 발생 시 초동대응과 체계적인 승객 대피가 인명 피해를 줄이는 핵심"이라며 "앞으로도 실제 상황과 다름없는 철저한 훈련을 통해 철도 사고·재난 대응력을 제고해 국민이 안심하고 이용할 수 있는 안전한 철도 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)