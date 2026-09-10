한은 "대내외 여건 따라 기준금리 인상 속도 결정"

▲ 박종우 한국은행 부총재보

한국은행은 오늘(10일) 향후 기준금리 운영과 관련해 "대내외 여건 변화를 점검하면서 추가 인상의 시기와 속도를 결정할 필요가 있다"고 밝혔습니다.김종화 금융통화위원은 한은이 발표한 통화신용정책 보고서에서 "견조한 성장세와 목표 수준(2%)을 상회하는 물가 오름세가 상당 기간 이어질 것으로 전망된다"며 이같이 말했습니다.세부적으로 "최근 다시 고조된 중동 지역의 군사적 긴장이 비용 압력을 재상승시킬지, 반도체 부문 중심의 수출 호조가 내수와 수요 측 물가 압력에 얼마나, 어떤 속도로 파급될지가 가장 중요한 고려 요인"이라고 지목했습니다.금융안정 측면에선 "수도권 주택시장과 가계부채 리스크, 미국 연방준비제도(Fed)의 통화정책 기조 변화에 따른 환율 변동성 재확대 가능성 등에 계속 유의해야 한다"고 강조했습니다.김 위원은 "지난 두 차례 금리 인상 영향도 면밀히 살펴봐야 한다"며 "일부 취약 부문 부담이 높아질 것으로 예상되는 만큼 거시경제정책 조합을 통한 대응이 필요하다"고 덧붙였습니다.이와 별도로, 한은은 보고서에서 "중기적 시계에서 물가상승률이 목표 수준에서 안정될 수 있도록 하는 한편, 금융안정에 유의해 통화정책을 운영할 것"이라고 밝혔습니다.박종우 한은 부총재보는 오늘 브리핑에서 10월 기준금리 인상 가능성과 관련해 "회의 전까지 입수되는 데이터를 종합적으로 점검해 결정하겠다"고 원론적으로 말했습니다.그는 "현재 기준금리는 중립금리 범위의 상단 정도에 있다고 본다"면서도 "중립금리를 다시 추정 중이기 때문에 기존의 범위로 평가해서 말씀드리기 어려운 부분이 있다"고 설명했습니다.박 부총재보는 최근 국제 유가와 관련, "단기간에 배럴당 100달러를 넘었으나, 지난 이틀 정도의 흐름을 갖고 시나리오가 달라졌다고 말씀드리기는 성급하다"고 말했습니다.이밖에 지난 2월부터 도입한 '점도표'와 관련, "시장에서 중요한 커뮤니케이션 수단으로 빠르게 자리 잡고 있는 것으로 판단한다"고 언급했습니다.(사진=연합뉴스)