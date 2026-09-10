서울아레나, K팝의 새 성지될까…2만 8천명 품는 공연장 내년 라인업 모집

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국내 최대 규모로 조성 중인 공연장 서울아레나가 2027년 하반기 공연 라인업 확보를 위한 첫 공식 대관 접수에 들어갔다.서울아레나는 오는 18일까지 공연기획사와 엔터테인먼트사 등을 대상으로 2027년 하반기 공식 대관 신청을 받는다고 10일 밝혔다. 서울아레나는 카카오가 대표 출자자로 참여해 조성 중인 공연장으로, 준공 후 시설 소유권을 서울시에 이전하고 카카오가 지분을 보유한 사업법인이 30년간 운영을 맡는 민간투자사업(BTO) 방식으로 추진되고 있다.공연장은 설계 단계부터 음악 공연에 특화된 공간으로 기획됐다. 행사 형태에 따라 객석을 유연하게 구성할 수 있도록 수납식 객석을 적용했고, 공연 연출과 연동되는 객석 LED 시스템과 음향 인프라도 도입했다.수용 규모는 최대 2만 8천 명을 수용하는 '아레나'와 약 7천 명 규모로 운영되는 '중형 공연장' 두 종류다. 두 공연장은 필요에 따라 연계 활용도 가능해 글로벌 투어부터 페스티벌, 콘서트, 팬미팅·쇼케이스 등 다양한 규모의 공연에 대응한다는 설명이다.서울아레나는 내년 상반기 개관을 목표로 하고 있으며, '한국판 코첼라'를 표방하는 '2027 패노메논(FANOMENON)' 개최 장소로도 선정된 상태다. 이번 대관 접수를 계기로 대형 콘서트와 글로벌 투어 등 공연 유치에 나서는 한편, 대관사가 제작 일정에 맞춰 공연을 준비할 수 있도록 지원 체계도 강화한다는 방침이다.오지훈 서울아레나 대표는 "아티스트와 제작진이 상상하는 무대를 보다 자유롭게 구현하고, 관객이 기존에 경험하기 어려웠던 몰입도 높은 라이브 경험을 제공하기 위해 준비하고 있다"며 "이번 공식 대관 접수를 시작으로 국내외 공연기획사와 긴밀히 협력해 서울아레나만의 경쟁력을 보여줄 수 있는 다양한 공연을 선보여 나갈 것"이라고 말했다.공식 대관 신청은 오는 18일까지 서울아레나 공식 대관 웹페이지(partner.seoularena.net)를 통해 접수받는다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)