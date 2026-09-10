국힘 "야당 땐 부르더니"…여 '김승원 청문회 무증인' 공세 고삐

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▲ 국민의힘 김성원 의원이 페이스북에 올린 민주당 김민석 대표 수첩 패러디 사진

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국민의힘은 오늘(10일) 더불어민주당이 신약 임상실험 청탁 의혹을 받는 김승원 법무부 장관 후보자의 인사청문회에서 증인 채택을 사실상 거부하는 것을 연결고리로 대여 공세를 펼쳤습니다.과거 민주당이 야당이었을 때는 주요 인사청문회 때 증인 채택을 관철했으나 김 후보자 청문회에서는 "증인 없이 가는 것이 인사청문회"(민주당 서영교 의원)라면서 방어막을 치자 민주당의 이른바 '내로남불'을 쟁점화했습니다.최보윤 수석대변인은 논평에서 김 후보자 인사청문회와 관련, 민주당을 향해 "신약 임상시험 승인 청탁 의혹과 주가조작 의혹 등 규명해야 할 사안이 꼬리를 무는데 진실을 물을 증인석은 비워두겠다는 것"이라며 "민주당 의석수보다 지켜보는 국민의 눈이 더 많다"고 질타했습니다.5선 윤상현 의원은 페이스북에 "서영교 법사위원장은 '증인 없이 가는 게 보통 인사청문회'라고 했는데 그가 행안위원장이던 2022년엔 이상민 행안부 장관 후보자 청문회를 앞두고 채택된 증인 4명이 불출석하자 민주당이 고발과 동행명령까지 요구했다"며 강 모 씨, 브로커로 지목된 양 모 씨, 김강립 전 식약처장, 무소속 한동훈 의원은 핵심 증인으로 반드시 불러야 한다고 강조했습니다.진종오 의원도 페이스북에 "2022년 한동훈 법무부 장관 후보자 청문회 때 민주당은 한동수 대검 감찰부장과 임은정 법무부 감찰담당관을 증언대에 세운 걸 잊었느냐"며 "국민이 원하는 건 '김승원 오빠 구하기' 청문회가 아니다"라고 꼬집었습니다.김소희 의원은 BBS라디오에서 "이재명 정부는 인사청문회 때 증인 없이 가는 걸 '뉴 노멀'로 만들고 싶어 하는 건가"라며 "이렇게 해도 지지율을 방어하실 수 있겠나"라고 비꼬았습니다.국민의힘은 용혜인 성평등가족부 장관 후보자를 함께 겨냥한 '쌍끌이 공세'도 이어갔습니다.양향자 최고위원은 최고위원회의에서 용 후보자에 대해 "기본소득당 유령 시도당 의혹을 대한민국 정당 정치 기본을 바로 세우는 계기로 삼아야 한다"고 비판하며 지명 철회를 촉구했습니다.최보윤 수석대변인은 논평에서 "묵묵부답으로 일관하던 용 후보자가 급기야 청문회 준비 집무실 출근마저 중단했다"며 "소명할 수 없어 숨어버린 비겁한 꼼수 도피다. 자진 사퇴하라"고 압박했습니다.3선 김성원 의원은 페이스북에 '김승원 용혜인 OUT', '서울시장 재판 "무죄" 보궐선거 없음!'이라고 쓴 수첩을 들고 있는 사진을 게시하기도 했습니다.전날 '한동훈 이진숙 OUT'과 서울시장 후보군이 적힌 민주당 김민석 대표의 수첩이 카메라에 찍힌 것을 패러디한 것입니다.이진숙 의원도 페이스북에 "새천년 NHK 김민석 씨의 대통령 놀이. 아웃시켜야 할 명단에는 김승원 용혜인이 올라가 있어야 하는 것 아닌가"라고 쏘아붙였습니다.김 후보자에 대한 공세를 주도 중인 무소속 한동훈 의원은 오늘도 오전에만 10여 개의 페이스북 글을 올리며 김 후보자를 몰아붙였습니다.그는 "김 후보자 측이 낸 자료를 보면 김승원은 신약 승인되면 양 모 씨가 수수료 먹는 걸 알고 있었고, 국감 대상도 되니 소문나지 않게 입 조심하라고 했다는 충격적 내용이 나온다"며 "이 대통령은 '주가 조작하면 패가망신시키겠다'고 했는데 정작 주가조작 도와준 김승원을 법무부 장관 시켜줬다"고 지적했습니다.또 "비리의 공익제보자를 색출하겠다고 민주당과 총리, 법무부 등이 미친 듯이 다 달려들고 있다"며 "민주당 오빠들은 국민과 상식으로부터 고립될 것"이라고 맹비난했습니다.(사진=김성원 의원 페이스북 캡처, 연합뉴스)