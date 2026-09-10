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[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

고희경 기자
작성 2026.09.10 12:05 조회수
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1. 이재명 대통령은 어제(9일) 프랑스에서 열린 동포 간담회에서 자신의 임기는 헌법상 명확하게 제한돼 있다고 언급했습니다. 이에 대해 국민의힘은 "헌법을 고치지 않겠다고 약속하라는 건데 자꾸 동문서답을 한다"고 비판했습니다.

2. 트럼프 미 대통령이 이란과의 전쟁이 오는 11월 중간선거 직후 끝날 거라고 밝혔습니다. 하지만 중동에선 사상 최대 규모의 유조선 공격과 해상 봉쇄 위협이 이어지며 위기감이 최고조로 치닫고 있습니다.

3. 여야 협상이 불발되면서 다음 주 김승원 법무부 장관 후보자의 인사청문회는 증인 없이 열리게 됐습니다. 김 후보자의 의혹을 두고 김민석 민주당 대표와 한동훈 무소속 의원은 날 선 공세를 주고받았습니다.

4 60대 여성을 냉동창고에 가둬 숨지게 한 혐의를 받는 카페 사장이 피해자가 냉동창고에 휴대전화를 가지고 들어가지 않도록 유도하고 AI에, 냉동창고에 사람이 있으면 어떻게 되는지 물어본 것으로 드러났습니다.
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