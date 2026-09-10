[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 이재명 대통령은 어제(9일) 프랑스에서 열린 동포 간담회에서 자신의 임기는 헌법상 명확하게 제한돼 있다고 언급했습니다. 이에 대해 국민의힘은 "헌법을 고치지 않겠다고 약속하라는 건데 자꾸 동문서답을 한다"고 비판했습니다.



2. 트럼프 미 대통령이 이란과의 전쟁이 오는 11월 중간선거 직후 끝날 거라고 밝혔습니다. 하지만 중동에선 사상 최대 규모의 유조선 공격과 해상 봉쇄 위협이 이어지며 위기감이 최고조로 치닫고 있습니다.



3. 여야 협상이 불발되면서 다음 주 김승원 법무부 장관 후보자의 인사청문회는 증인 없이 열리게 됐습니다. 김 후보자의 의혹을 두고 김민석 민주당 대표와 한동훈 무소속 의원은 날 선 공세를 주고받았습니다.



4 60대 여성을 냉동창고에 가둬 숨지게 한 혐의를 받는 카페 사장이 피해자가 냉동창고에 휴대전화를 가지고 들어가지 않도록 유도하고 AI에, 냉동창고에 사람이 있으면 어떻게 되는지 물어본 것으로 드러났습니다.