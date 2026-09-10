NCT 떠난 마크, 오늘(10일) 작사·작곡·편곡한 신곡 'My Friend' 발매

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솔로 아티스트로 변신한 마크가 신곡 'My Friend'로 새로운 여정의 첫발을 내디딘다.마크는 10일 오후 1시 국내외 각종 온라인 음원 사이트를 통해 신곡 'My Friend(마이 프렌드)'를 발매한다. 'My Friend'는 여름의 끝자락에 '최고의 사랑은 어떤 사랑일지'를 고민하는 이들에게 건네는 미디엄 템포의 팝 트랙이다. 메인 테마를 담당하는 아련한 기타 루프와 함께 하나의 계절과 챕터를 지나 새로운 시작으로 나아가는 순간을 그려낸다.특히 'My Friend'는 마크가 크리에이티브 컴퍼니 Upper Room(어퍼룸)을 설립한 뒤 처음 선보이는 신보라는 점에서 의미를 더한다. 작사와 작곡, 편곡까지 전 과정에 참여해 자신만의 메시지를 섬세하게 녹여낸 마크는 이번 신보를 통해 보다 진솔한 이야기를 들려주며 싱어송라이터로서의 여정을 본격화한다.뮤직비디오는 CG나 인위적인 효과를 배제하고 음악과 인물, 공간이 만들어내는 장면 자체에 집중하며 마크가 지향해 온 'Back to Basic'의 방향성을 이어간다. 지난해 'MTV VMA'에서 수상한 미국 싱어송라이터 솜브르(sombr)의 뮤직비디오를 맡았던 거스 블랙(Gus Black) 감독이 연출에 참여해 마크의 자연스러운 모습과 곡이 지닌 정서를 담백하게 담아냈다.2016년 NCT로 데뷔한 마크는 활동 10년 만인 지난 4월 SM엔터테인먼트와의 전속계약과 NCT·SuperM으로서의 모든 그룹 활동을 마무리하고 팀을 탈퇴했다.사진 = Upper Room 제공(SBS연예뉴스 강경윤 기자)